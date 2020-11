V Stožicah remi brez golov

Prijateljska tekma je služila kot priprava na zadnji tekmi Lige narodov, ko se bo Slovenija pomerila s Kosovom in Grčijo. Slovenska vrsta je dvoboj z Azerbajdžanom končala brez zadetka, a kljub terenski pobudi praktično tudi brez prave priložnosti. Ob pomanjkanju napadalnih užitkov pa je Slovenija vendarle ohranila niz neporaženosti, ki traja šest tekem, toliko časa tudi ni prejela zadetka.

Selektor Matjaž Kek je znova lahko računal na nekaj ključnih igralcev, kot so Josip Iličić, Andraž Šporar, Miha Zajc in Tim Matavž, ki so manjkali na zadnjem reprezentančnem zboru. Iličić je nosil kapetanski trak, Kek je znova dodobra premešal začetno postavo. V vratih je začel Vid Belec, v obrambi, kjer sta manjkala Nemanja Mitrović in Petar Stojanović, so zaigraliMario Jurčević, Miha Mevlja, Kenan Bajrić in Nejc Skubic, v sredini so bili Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, spredaj pa Miha Zajc, Josip Iličić in Tim Matavž.

Ta postava je večino polčasa sicer imela terensko premoč, a nikakor ni našla poti skozi obrambo gostov, ki je pravočasno posredovala tudi pri nekaj podajah v sredino. Edino lepo priložnost v prvih 45 minutah so tako imeli gosti, ki so zagrozili že v tretji minuti, ko je Ismajil Ibrahimli iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru žogo poslal čez gol. Slab prvi polčas Slovenije, ki je ostala brez strela v okvir gola tekmeca.

Ob polčasu je Kek opravil tri menjave, namestoTima Matavža, Adama Gnezde Čerina in Denisa Lovriča so v igro prišli Benjamin Verbič, Andraž Šporar in Nino Kouter. V 48. minuti je Slovenija prek Iličića le prišla do strela v okvir vrat, a je bil tudi ta povsem nenevaren. Atalantin zvezdnik je poskusil tudi v 56. minuti, a tudi takrat žogo poslal v naročje azerbajdžanskega vratarja Emila Balajeva.

Slovenci so v teh trenutkih pritiskali proti vratom gostov, a znova so bili zaključni streli precej redki in nenevarni. Po podobnem scenariju je tekma potekala tudi v nadaljevanju, v 86. minuti je še enkrat od daleč poskusil Nino Kouter, a tudi on ni povzročil nobenih težav gostujočemu vratarju. Že v sodniškem dodatku je pred vrati žogo zgrešil Andraž Šporar, nato pa je strel Maria Jurčevića močno z leve strani ustavil Balajev. Mreži sta (ob)mirovali in tekmeca sta se razšla z miroljubnim izidom 0:0.