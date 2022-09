Keku se lahko smeji, ker ga je Šeško demantiral

Najprej je iz nič udaril v 81. minuti domače tekme proti Norveški – žogo si je sprejel "na prsa", si jo nato podaljšal s kolenom in jo, še preden je imela čas pasti na tla, kirurško natančno sprožil v spodnji desni kot nemočnega vratarja Ørjana Nylanda. To je bil zadetek, ki je Slovenijo pred odločilno tekmo na Švedskem postavil v občutno boljše izhodišče. Po nepričakovani zmagi nad Erlingom Haalandom in druščino je za obstanek zadoščal že remi v Stockholmu.

Večerni torkov obračun na Friends Areni se je začel po pričakovanjih – s prevlado domačinov, ki so imeli občutno terensko premoč in tudi nekaj zrelih priložnosti za hitro vodstvo. Potem ko sta prvi za Slovenijo zapravila prav Šeško in Petar Stojanović, pa je v 28. minuti še enkrat več udaril 19-letni slovenski dragulj. Znova iz nič, bi lahko dejali. Iz položaja, v katerem bi mnogi prej kot o strelu razmišljali o sprejemu žoge. Sploh zato, ker jo je moral udariti z levo, čeprav velja za desničarja.