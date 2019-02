Kepa bo za 'upor' plačal 225.000 evrov, Sarri ne želi dodatne kazni

Chelsea je potrdil, da vratarja članskega moštva Kepo Arrizabalagočaka (najmanj) denarna kazen. Plačati bo moral 225.000 evrov zaradi dogodkov s stadiona Wembley, kjer je v podaljšku finalne tekme ligaškega pokala z Manchester Cityjem zavrnil menjavo. Najdražji vratar na svetu, ki so ga Londončani poleti od Athletic Bilbaa odkupili za 80 milijonov evrov, je nato ubranil en strel z bele pike, City pa je osvojil lovoriko.

TEKMA

Arrizabalaga je imel nekaj težav s poškodbo, a, potem ko je trener Maurizio Sarris sodelavci že pripravil Wilfreda Caballera, nekdanjega člana Cityja, ki je tudi specialist za strele z enajstih metrov, je proti klopi večkrat zamahnil z roko in ni želel zapustiti igrišča. Besni Sarri je celo zapustil klop in se odpravil proti slačilnici, a se nato vrnil na trenersko tribuno stadiona Wembley. Chelsea je v torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času postregel z izjavo za javnost, v kateri sta spregovorila tako trener kot osramočeni vratar.

Sarri: Zame je ta zgodba zaključena

"Zelo sem bil vesel, ker sem to nedeljo odigral prvi finale pokala s Chelseajem in zelo sem ponosen na predstavo ekipe," je izjavil Arrizabalaga. "Veliko sem razmišljal o nedeljskih dejanjih. Čeprav je šlo za nesporazum, sem, ko pogledam nazaj, storil veliko napako z načinom, kako sem se s to situacijo spopadel. Želel sem pridobiti nekaj časa, da bi se danes popolnoma osebno opravičil trenerju, Willyju in mojim soigralcem ter klubu. To sem storil in zdaj želim z enakim opravičilom nagovoriti navijače. Naučil se bom nekaj iz te epizode in sprejel kakršno koli kazen ali disciplinski postopek, ki se bo klubu zdel primeren."

Sarri je dodal: "S Kepo sva govorila o dogodku. Pogovor je bil dober. V nedeljo je prišlo do nesporazuma, toda razumel je, da je naredil veliko napako z načinom, na katerega se je odzval. Opravičil se je meni, svojim soigralcem in klubu. Od kluba je odvisno, če ga želi kaznovati v skladu s klubskim pravilnikom, a zame je ta zgodba zaključena. Predstava ekipe je bila skupno gledano izjemno pozitivna in škoda je, da je ta dogodek zasenčil naš trud v pokalnem finalu, ki je bil zelo izenačen. Osredotočenost vseh je zdaj usmerjena v naslednjo tekmo in to moramo pustiti za sabo."

Bo v vratih tudi za londonski derbi?

Arrizabalaga se je že prej oglasil prek Instagrama, kjer je zapisal, da "v nobenem trenutku" ni želel biti neposlušen do navodil trenerja oziroma njegovih odločitev. Dodal je, da je vse skupaj "nesporazum" in opozoril na to, da je šlo za napete trenutke s "povišanim srčnim utripom" v tekmi, na kateri se je odločalo o naslovu. Trenerju, dodaja Arrizabalaga, je želel zgolj povedati, da ni tako poškodovan, da ne bi mogel nadaljevati z igro, v nobenem primeru pa da ni želel "prikazati takšne podobe" v javnosti.

Angleški mediji so njegovo potezo označili za velik izkaz nespoštovanja in celo "upora" do Sarrija, ki je po slabih rezultatih v novem letu pod hudim pritiskom. A najverjetneje se bo španski vratar v postavo modrih vrnil že za prihajajoči ligaški derbi s Tottenhamom.

CHETOT