Nogomet

Ker družina ni zbrala dovolj hitro denarja, so mladega nogometaša hladnokrvno ubili

Ljubljana, 20. 10. 2025 12.53 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
3

Grozljiv zločin pretresa svet (afriškega) nogometa. Lažne obljube, lažne menedžerske agencije so se spremenile v ugrabitev, končala pa z grozovitim umorom. Žrtev pa komaj 18-letni mladi senegalski reprezentančni vratar ...

Potem ko družina mladega senegalskega reprezentančnega vratarja ni uspela dovolj hitro zbrati zahtevanega denarja, so se ugrabitelji odločili za nepreklicno dejanje. Obetavni Cheikh Toure je bil ubit potem, ko njegova družina ni pravočasno zbrala odkupnine, ki so jo zahtevali ugrabitelji.

"Mladeniča naj bi zvabila skupina zlonamernih posameznikov, ki so mu obljubljali preizkušnje za vstop v profesionalni klub. Lažna obljuba se je spremenila v ugrabitve in na koncu v najslabše. Šlo je za lažno menedžersko agencijo, ki je očitno uspela prepričati starše in tudi fanta. Od tu naprej pa lahko poročamo le še o novi izjemno žalostni zgodbi s katastrofalnim koncem," sporoča pariški L'Equipe

"Ugrabitelji so namreč zahtevali odkupnino od njegove družine, ki je žal ni uspela zbrati. Zaradi tega so ga kruto ubili," dodaja pariški športni časnik.

"Po tragediji je Ministrstvo za afriške integracije, zunanje zadeve in senegalske zunanje zadeve napovedalo začetek preiskave v sodelovanju z ganskimi oblastmi, da bi razjasnili natančne okoliščine tega gnusnega zločina," zgroženo zaključuje L'Equipe.

nogomet Cheikh Touré senegal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arzen
20. 10. 2025 14.22
+1
in to gollllazen je merklova, von der lajnova in robi gabrjev golob velikodušno uvažala v eu!!!
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
20. 10. 2025 13.50
+2
Joj saj je še otrok. RIP
ODGOVORI
2 0
boslo
20. 10. 2025 13.37
-2
Niso za razviti svet, naj ostanejo kjer si
ODGOVORI
3 5
ISSN 1581-3711
