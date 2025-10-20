Ker družina ni zbrala dovolj hitro denarja, so mladega nogometaša hladnokrvno ubili

Potem ko družina mladega senegalskega reprezentančnega vratarja ni uspela dovolj hitro zbrati zahtevanega denarja, so se ugrabitelji odločili za nepreklicno dejanje. Obetavni Cheikh Toure je bil ubit potem, ko njegova družina ni pravočasno zbrala odkupnine, ki so jo zahtevali ugrabitelji.

"Mladeniča naj bi zvabila skupina zlonamernih posameznikov, ki so mu obljubljali preizkušnje za vstop v profesionalni klub. Lažna obljuba se je spremenila v ugrabitve in na koncu v najslabše. Šlo je za lažno menedžersko agencijo, ki je očitno uspela prepričati starše in tudi fanta. Od tu naprej pa lahko poročamo le še o novi izjemno žalostni zgodbi s katastrofalnim koncem," sporoča pariški L'Equipe.