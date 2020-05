Kot v filmu: 40-letni trener vstopil v igro in zabil prekrasen gol

Danski nogometni privrženci naj bi že do konca meseca pozdravili nadaljevanje domačega prvenstva. Tako imenovano Superligo so kot večino tekmovanj prekinili sredi marca, na vrhu pa je bil s prepričljivim naskokom 12 točk Midtjylland, ki je bil na dobri poti proti osvojitvi šele tretjega državnega naslova.

Prvi zasledovalec kluba iz Herninga, velikan iz prestolnice Copenhagen, je v petek odigral pripravljalno tekmo s še enim prvoligašem Odensejem, na praznem stadionu Parken pa so bili vsi zbrani in gledalci pred TV-zasloni priča izjemni potezi 40-letnega pomočnika gostujočega trenerja Henrika Hansena. Nekdanji klub slovenskega reprezentanta Benjamina Verbičaje ob polčasu vodil z 2:0, nato pa so se gostje vrnili in po dveh napakah domače obrambe izid izenačili na končnih 2:2.

Priložnost za igro je dobil celo Hansen, ki je svojo igralsko kariero sicer končal pred petimi leti, a zaradi poškodbe enega od varovancev (in pomanjkanja menjav) nepričakovano spet stopil na zelenico. V 86. minuti je zgodba dobila že skorajda filmske obrise, saj si je nekdanji vezist z brezhibnim drsečim startom priboril žogo na robu kazenskega prostora in zabil zavidanja vreden zadetek, ki je hitro obkrožil svet.

Pri Odenseju so v zadnji objavi na družbenih omrežjih pošalili in prešteli gole, ki so jih nekateri največji nogometni zvezdniki na tekmah zaenkrat dosegli v mesecu maju. "Lionel Messi: 0, Cristiano Ronaldo: 0, Neymar: 0, Henrik Hansen: 1," so objavili na Twitterju.