Nogomet

'Ker ni v formi, je Juventus še bolj nevaren'

Madrid , 22. 10. 2025 06.00

J.B.
0

Sreda prinaša novo evropsko poslastico. Na Santiago Bernabeuu se bosta pomerila Real Madrid in Juventus. Galaktiki so v novo sezono Lige prvakov vstopili z zmagama, obenem vodijo tudi v španskem prvenstvu. Povsem drugačno je stanje pri stari dami, kjer si trener Igor Tudor po seriji skromnih rezultatov rešuje službo. A prav zaradi tega bodo Torinčani še bolj nevarni, opozarjajo v taboru Reala. Prenos na Kanalu A in VOYO.

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: Profimedia

Madridčani so s 15 naslovi daleč najuspešnejši klub v najbolj čislanem evropskem klubskem tekmovanju. Na drugi strani tudi Juventus sodi v elitno skupino večkratnih evropskih prvakov, stara dama je v tem tekmovanju slavila v letih 1985 in 1996.

Kluba sta se v evropskih klubih pomerila že 21-krat. Real je uspešnejši z desetimi zmagami, Juve jih ima devet. Velja poudariti, da so Madridčani dobili tudi obe srečanji v finalu Lige prvakov v letih 1998 (1:0) in 2017 (4:1).

"Čaka nas evropski velikan. Res je, da (Juventus) ni v najboljši formi, ampak zaradi tega bo še bolj nevaren. Zavedamo se, da nas čaka izjemno zahtevna tekma, ko bomo morali biti stoodstotno osredotočeni," je na torkovi novinarski konferenci dejal Thibaut Courtois.

Trenerju Juventusa Igorju Tudorju grozi, da bi v primeru novega neuspeha ostal brez službe.
Trenerju Juventusa Igorju Tudorju grozi, da bi v primeru novega neuspeha ostal brez službe. FOTO: AP

Alonso: Real je nevaren, tudi ko je v krizi

Real je s 24 točkami vodilni v španskem prvenstvu z dvema točkama prednosti pred Barcelono. Na drugi strani je Juventus že šest tekem brez zmage, v nedeljo je z 0:2 izgubil proti Comu, ko je fantastičen zadetek dosegel nekdanji član Reala Nico Paz.

"Še pred nekaj tedni je bil Juve v zelo dobri formi. Ne glede na njihove nedavne rezultate smo pripravljeni na zelo zahteven test. Juve je vedno nevaren, tudi ko je v kriznem obdobju," je svoje varovance posvaril Realov trener Xabi Alonso in pri tem poimensko izpostavil Kenana Yildiza, ki je po njegovem mnenju v odlični formi.

Preberi še Tudor na robu odstrela, poraz proti Realu bi bil lahko usoden

Isto velja za nogometaše belega baleta, ki so se hitro pobrali po boleči zaušnici, ki jim jo je na mestnem derbiju primazal Atletico (2:5). Odtlej so dobili vse tri tekme, pri čemer so dosegli devet zadetkov in prejeli le enega.

"Izboljšujemo se, ampak ta zasedba ima še ogromno potenciala, da postane še boljša. Moja naloga je, da jim pri tem pomagam. V dveh mesecih, odkar sem tukaj, so se nekateri igralci že močno izboljšali," je dodal Alonso.

Mbappejev vpliv, ki ga statistika ne more zajeti

Zdi se, da je menjava trenerja blagodejno vplivala na Kyliana Mbappeja, ki je v tej sezoni na 14 tekmah za Madridčane dosegel že 16 golov in dodal dve asistenci. V Ligi prvakov je v 170 minutah igre že petkrat stresel mrežo nasprotnika, kar pomeni, da v polno meri vsakih 34 minut.

"Njegov vpliv na ekipo je vsaj tako pomemben kot njegovi zadetki. Celotna ekipa se ravna po njem. Je zelo inteligenten, zato njegov vpliv močno presega doseganje zadetkov," je še dodal dobro razpoloženi trener Reala.

UEFA LP: Real Madrid - Juventus
UEFA LP: Real Madrid - Juventus FOTO: VOYO
nogomet real madrid juventus liga prvakov
Vse na enem mestu: PSG zabil sedem, Barca in PSV pa po šest zadetkov

