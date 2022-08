Ker niso igrali po njihovih notah, so jim navijači zažgali avtomobile

Zgodilo se je v Argentini. Ekipa Club Atletico Aldovisi, ki nastopa v prvi ligi, je utrpela deveti poraz v sezoni in se bo krčevito borila za obstanek v druščini. Zaseda predzadnje mesto v konkurenci 28 klubov, osvojila pa je trinajst točk. Vse lepo in prav. A zadnjega spodrsljaja jim nikakor niso "odpustili" goreči navijači, bolje rečeno huligani, ki so po gostujočem porazu pri ekipi Godoy Cruz v Mendoza pravico vzeli v svoje roke in po tekmi zažgali nekaj avtomobilov svojih "ljubljencev". "Navijaška skupina Barrasbravas je rak argentinskega nogometa. Ko gre ekipi dobro, ji stoji ob strani, ko pridejo porazi, pa so prvi, ki vržejo kamen. In ne samo to," so slikoviti v opisu novega navijaškega huliganizma argentinski mediji.

Kot poročajo argentinski mediji, so bili avtomobili nogometašev parkirani na klubskem parkirišču v Mar De Plati. Ekipa je na gostovanje v Mendozo seveda odpotovala skupaj, po novem porazu (0:2), pa jih je doma čakalo neprijetno presenečenje. Milo rečeno. "Le nekaj minut po porazu so se navijači zbrali pred klubskimi prostori in zgodilo se je nezaslišano. Čeprav je gasilska služba hitro ukrepala pa je pet avtomobilov popolnoma uničenih," poročajo tamkajšnji mediji. "Še nikoli v življenju in seveda nikoli v karieri še nisem doživel kaj takega. Takoj po naši tekmi je na socialnih omrežjih zaokrožila novica, da naši avtomobili gorijo. Kaj naj rečem. Zgrožen sem. Ni opravičila," je po incidentu povedal napadalec ekipe Santiago Silva. Argentinski mediji poročajo, da so brez vozila ostali napadalec Jose Devecchi, vezist Francisco Cerro in krilna napadalca Jonathan Zacaria and Braian Martinez. Ime petega, ki prihaja iz vrst trenerske ekipe, ni znano.