Kessie v podaljšku odločil El Clasico in poskrbel za +12 v LaLigi

Gostje pa so se nato otresli uvodnega pritiska in v deveti minuti povedli. Vinicius je preigraval po levi strani in v sredino kazenskega prostora poslal predložek, ki pa je naravnost v glavo zadel Ronalda Arauja , od katerega se je žoga odbila za hrbet Marca-Andreja ter Stegna .

V drugem polčasu so prvi zapretili gostje prek Viniciusa, ki je hitro prodiral po levi strani in Federica Valverdeja, ki je po predložku Brazilca sprožil močno, a premalo natančno. Po skoraj uri igre je nevarno sprožil tudi še vedno najboljši strelec aktualne sezone LaLige Lewandowski, čigar strel z levico z roba kazenskega prostora je zadel Militaa v peto in Barcelona je dobila kot.

Po dobri uri igre je Carlo Ancelotti opravil dvojno menjavo in namesto Nacha in Tonija Kroosa v igro poslal Ferlanda Mendyja in Rodryga. Slednji je v prvi minuti po prihodu na igrišče prišel do prve priložnosti, a je bil z desnico premalo natančen.

V 67. minuti pa si je Barcelona priigrala izjemno priložnost, ko se je po podaji Sergija Roberta nekaj metrov pred golom Reala neoviran znašel Lewandowski, ki je poskusil z atraktivnim strelom z volejem v zraku, a meril prek vrat gostov.

Italijanski strateg na klopi Reala je v želji po vnovičnem vodstvu v igro poslal še Aureliena Tchouamenija in Marca Asensia, kar se je, vsaj za nekaj časa, izkazalo za izjemno potezo. Španski krilni napadalec je namreč le pet minut po vstopu v igro poskrbel za vodstvo Reala, ki pa ni trajalo dolgo. Po dolgem pregledu videoposnetka so sodniki v sobi za VAR odločili, da je bil Asensio ob podaji Danija Carvajala za las v prepovedanem položaju in ostalo je pri 1:1. Asensio je bil nekaj minut kasneje še enkrat nevaren, ko je z velike razdalje sprožil z levico, a je njegov strel letel prek vrat Barcelone.

Kar ni uspelo Realovim menjavam, je uspelo Barceloninim. Franck Kessie, ki je v 77. minuti vstopil v igro, je v drugi minuti sodnikovega dodatka Barcelono popeljal v vodstvo. Lewandowski je začel akcijo, ki je stekla po levi strani in s peto atraktivno podal utekajočemu Alejandru Baldeju. Mladi levi bočni branilec je dvignil pogled in žogo poslal naravnost na nogo vezistu iz Slonokoščene obale, ki je z desnico matiral nemočnega Courtoisa.