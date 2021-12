Kevin Kampl praznih rok iz Berlina

Union in Leipzig sta pred tekmo ločili le dve točki, drugi zaporedni poraz pa je Leipzig oddaljil od boja za mesta v evropskih tekmovanjih. Union Berlin je vpisal šesto zmago in se začasno povzpel na četrto mesto.

Domačine je v vodstvo popeljal nigerijski napadalec Taiwo Awoniyi v šesti minuti, Leipzig je izenačil sedem minut kasneje po zadetku Francoza Christopherja Nkunkuja, rezultat tekme 2:1 pa je postavil Timo Baumgartl v 57. minuti.

V soboto so na sporedu tekme Arminia Bielefeld - Köln, Bayer Leverkusen - Greuther Fürth, Augsburg - Bochum, Mainz - Wolfsburg, Hoffenheim - Eintracht Frankfurt in derbi vodilnih ekip Borussia Dortmund - Bayern München. V nedeljo sledita še dvoboja Stuttgart - Hertha in Borussia Mönchengladbach - Freiburg.