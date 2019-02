Khedira zaradi težav s srcem odsoten mesec dni

Odkar je preminil Fiorentinin David Astore so klubi uvedli strožje preglede in analize zdravja svojih varovancev. Srce nekdanjega kapetana Fiorentine je prenehalo biti med spanjem, po tistem pa so na plano prišle informacije, da so zdravniki ob pregledu ugotovili nepravilno delovanje srca, a so nogometašu kljub temu pustili igrati.