Kidričani presenetljivo odnesli vse tri točke iz Celja

Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so nekoliko presenetljivo, a povsem zasluženo v dvoboju 10. kroga Prve lige Telemach dosegli veliko zmago na gostovanju v Celju. Varovanci trenerja Roberta Pevnika so ob polčasu še zaostajali z 0:1, nato pa v nadaljevanju dvoboja dosegli tri zadetke za preobrat in pomembno zmago s 3:1. Na drugi tekmi je ljubljanski Bravo klonil na gostovanju pri Rogaški z 0:2.

Celje je v 10. krogu doživelo prvi poraz v sezoni. Potem ko je domači trener Albert Riera močno premešal začetno postavo, so to znali izkoristiti Kidričani. Ti so v Celje prišli s slabo popotnico petih zaporednih porazov, tokrat pa jim je kljub odsotnosti kaznovanega Tina Martića v drugem polčasu uspelo uprizoriti preobrat. Celje kljub temu vsaj začasno ostaja na prvem mestu, Aluminij pa se je točkovno izenačil s predzadnjimi Radomljami. Kidričani so tekmo začeli kar odločno, a so jim tri strele blokirali domači branilci, medtem ko je Celje, ki je zaigralo v precej spremenjeni začetni postavi brez številnih "prvokategornikov", v prvih 20 minutah sicer prevladovalo v posesti, a izpeljalo le eno nevarnejšo akcijo, pa še takrat se je Lovro Bizjak odločil za podajo v prazno namesto za strel, potem ko je že bil pred vratarjem Samom Pridgarjem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Čeprav so gosti še nekajkrat opozorili nase (med drugim zahtevali tudi enajstmetrovko zaradi domnevnega igranja z roko), pa so v 27. minuti Celjani povedli. Takrat je Klemen Nemanič streljal z roba kazenskega prostora po kotu, žoga je v roko zadela Luko Koblarja, tako da je sledila enajstmetrovka, ki jo je zanesljivo izvedel Mario Kvesić. Po mirnejšem obdobju je v 38. minuti do odprtega strela prišel Gregor Bajde, vendar je bil Aluminijev vratar na mestu. Tri minute pozneje so imeli po kotu lepo priložnost tudi Kidričani, ko je poskusil Aleksandar Zeljković, vendar je žoga zletela malo mimo cilja, sicer pa so jim še naprej parali živce blokirani streli, celjski nogometaši so blokirali tudi nevaren poskus Gašperja Pečnika pred Zeljkovićevo priložnostjo. V drugem polčasu so bile uvodne minute brez posebnega razburjenja, v 59. minuti je sicer pri Celju poskusil Julien Lamy, a so mu tudi gosti blokirali strel, v 67. minuti pa so bili Celjani za preveč ležerno igro kaznovani. Takrat se je za strel od daleč odločil Tomislav Jagić, David Zec je nato nekoliko spremenil smer žoge, tako da je ta presenetila Matka Obradovića in končala za njegovim hrbtom za 1:1.

icon-expand Nogometaši Celja (na fotografiji Luka Bobičanec) so tokrat morali priznati premoč zadnjeuvrščenemu Aluminiju. FOTO: Aljoša Kravanja

Vsega pet minut pozneje so izbranci Roberta Pevnika tudi povedli, Gašper Jovan je podal z leve strani, pred golom pa je bil Žan Baskera in žogo potisnil v mrežo. Do takrat je domači strateg Albert Riera opravil že vse menjave, tako da je na klopi ostal tudi - skupaj z Olimpijinim Ruijem Pedrom - prvi strelec lige Aljoša Matko. Za nameček so igralci Aluminija v 84. minuti zahtevali še najstrožjo kazen, ko je Nina Koutra žoga zadela v roko v kazenskem prostoru. Sodnik si je ogledal posnetek in se odločil za strel z bele pike. Tega je v 88. minuti zanesljivo izvedel Sandro Jovanović za 3:1 in veliko zmago.

icon-expand Albert Riera je tokrat precej premešal začetno enajsterico svojega moštva. FOTO: Luka Kotnik

Bravo po odmevni zmagi nad Olimpijo klonil proti Rogaški Slatinčani so v drugo četrtino prvenstvo vstopili kot ekipa z najslabšim napadom v ligi, a so proti trdoživemu Bravu pokazali boljšo realizacijo ter prišli do druge zmage v sezoni. Na drugi strani je Bravo, ki je bil pred tem neporažen štiri tekme, od teh je tri tudi dobil, v napadu pokazal premalo (le dva strela v okvir vrat), tako da za zdaj ostaja četrti. Slatinčani so imeli prvo priložnost na tekmi, ko je Vice Miljanić poskusil z roba kazenskega prostora, a meril točno v naročje Matije Orbanića. So pa gostitelji povedli v 12. minuti, ko je Nejc Gradišar po napaki v Bravovi obrambi sam stekel proti Orbaniću in ga tudi premagal za 1:0. V 19. minuti je zadel tudi Bravo, a iz prepovedanega položaja, sicer pa so tudi domači še nekajkrat poskusili s streli, med njimi tudi vnovič Gradišar, a je bil v 30. minuti manj uspešen kot v 12. Bravo je v drugi polovici polčasa imel rahlo terensko pobudo, vendar so bili Slatinčani konkretnejši in nevarnejši, a ne dovolj za novo spremembo izida.

icon-expand Nogometaši Brava so po odmevni zmagi nad mestno tekmico Olimpijo že v naslednjem krogu klonili na gostovanju pri Rogaški. FOTO: NK Bravo

Obe ekipi sta v drugem polčasu najprej zapravili priložnosti s prostih strelov iz ugodnih položajev, je pa prvi kadrovsko reagiral Aleš Arnol, ko je opravil tri zamenjave v 54. minuti, v 60. pa je v igro poslal še napadalca Mateja Poplatnika. Priložnosti še kar ni bilo, se je pa malce zaiskrilo v 72. minuti, ko je pri Bravu poskusil Luka Štor, minuto pozneje pa je v hitrem nasprotnem napadu prednost gostiteljev podvojil Toni Vinogradac, ko je dobil dvoboj ena na ena z Orbanićem. Arnol je nato znova reagiral in na igrišče poslal še eno napadalnejšo moč z Galom Puconjo, vendar tudi to ni obrodilo želenih sadov, tako da je Rogaška prvič v sezoni ohranila mrežo nedotaknjeno. Prva liga Telemach, 10. krog, izidi tekem:

Rogaška - Bravo 2:0 (1:0)

Gradišar 12., Vinogradac 73. Celje - Aluminij 1:3 (1:0)

Kvesić 27./11-m; Jagić 67., Baskera 72., Jovanović 88./11-m