Kidričani so prepričani, da jim v Ljudskem vrtu lahko uspe

Jure Arsić FOTO: Luka Kotnik

Obračun v Tiraspolu ni dal zmagovalca, o napredovanju v drugi krog kvalifikacij UEFA Evropske lige bo odločalo povratno srečanje v Ljudskem vrtu. Nogometaši Aluminija bodo v Mariboru gostili moldavske pokalne prvake, nogometaše Šerifa. "Na prvi tekmi smo se precej potrošili, tako mentalno kot fizično, vendar smo pravočasno in dovolj dobro okrevali. Potegnili smo vzporednice, ugotovili kaj je bilo dobro in kaj slabo, kje imamo rezerve in potencial. Kar nekaj noči je bilo neprespanih, vložili smo veliko ur. Generalna ocena je, da smo glede na naše zmožnosti odigrali zares dobro tekmo, tudi preko svojih zmožnosti. Verjamemo v dobre možnosti na povratni tekmi. Vemo, kaj moramo narediti in česar ne smemo," je povratno tekmo z najtrofejnejšim moldavskim klubom napovedal Jura Arsić.

Strateg Kidričanov je - kljub velikim kadrovskim spremembam - v Tiraspolu sestavil enajsterico, okostje katerega so sestavljali staroselci, tekmo s Šerifom pa so začeli tudi štirje novinci, Matija Boben, Dino Šimunić, Vito Težak in Murat Bajraj. Arsić verjame, da lahko ekipa v Ljudskem vrtu še nadgradi igro s prvega dvoboja: "Mislim, da smo v stanju, da s še večjo potrošnjo in intenzivnostjo nadgradimo našo igro in odigramo še boljšo tekmo. Veliko pozornosti smo posvečali počitku in taktičnim popravkom. Fantje so se dobro odzvali. Sem prvi, ki verjamem, da lahko ponovno odigramo kakovostno tekmo, z drugačno vibracijo, kot smo jo čutili na tujem. Želim si čim več ljudi in dobrega vzdušja."

Bamba Susso FOTO: Luka Kotnik

"Nekaj posebnega je, da sem se z Aluminijem prebil na evropski oder. Mislim, da smo na prvi tekmi dobili to, kar smo želeli, nismo hoteli izgubiti, na koncu pa smo iskali zmago. Zadovoljili smo se tudi z neodločenim rezultatom, v Mariboru pa bomo iskali skok naprej," je pred povratno tekmo dejal Vid Koderman in dodal: "Upamo na čim večje število navijačev. Taktično se bomo dobro pripravili, na prvi tekmi smo spoznali eden drugega, kar je lahko dvorezen meč. Upam, da se bomo čim boljše pripravili na tekmo."