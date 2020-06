Kidričani sredi Kranja napolnili mrežo Triglava

Aluminij je dosegel prvo zmago po koronakrizi. Po dveh porazih proti Muri v polfinalu slovenskega pokala in ligaškem tekmovanju, ob tem je v tem mesecu izgubil tudi obe preostali tekmi PLTS proti Mariboru in Sežani, je vse tri točke osvojil v Kranju in se povzpel na četrto mesto prvoligaške lestvice.

Triglav po današnjem porazu - pred tem je igral neodločeno z Domžalami ter izgubil proti Bravu in Mariboru - ostaja na devetem mestu. Obe ekipi sta izjemno previdno začeli obračun v gorenjski metropoli. Uvodna igra je v glavnem potekla med obema kazenskima prostoroma, prvo resno akcijo pa so uprizorili domači nogometaši v 13. minuti, ko je po kotu z leve strani pol-volej Milana Milanovića z desetih metrov v zadnjem trenutku zaustavil eden od gostujočih igralcev in žogo izbil v kot.

V prvem delu obračuna izjemno previdni Kidričani so izkoristili že svojo prvo priložnost. Pobudnik akcije je bil Marcel Čermak, po njegovi globinski podaji se je David Flakus Bosilj izognil prepovedanemu položaju, ušel domačim obrambnim igralcem ter z lepo odmerjenim in natančnim strelom v 19. minuti ukanil domačega vratarja Jalna Arka. Kranjčani so po prejetem golu imeli jalovo terensko premoč, a Kidričani so z disciplinirano igro v kali zatrli vse njihove poskuse in imeli popoln nadzor nad tekmeci.