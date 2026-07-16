Kidričani 'umrli' pokončno: Šerif se je izvlekel s srečno zmago

Nogometašem Aluminija ni uspel debi v evropskih tekmovanjih. Potem ko so iz Tiraspola prinesli ugoden izid, ga v mariborskem Ljudskem vrtu, kjer so igrali zaradi neustreznosti stadiona v Kidričevem, niso oplemenitili. Predvsem rezultatsko ne, s samo igro namreč kakšnih 1500 navijačev niso razočarali. V vseh statističnih podatkih so bili boljši tekmec, imeli več žogo v nogah, več strelov, priložnosti in kotov, a tisto, kar v nogometu edino šteje, je izostalo. Gol so namreč dosegli le tekmeci, in to že v peti minuti iz protinapada.

Nogometaši Aluminija iz Kidričevega so pustili zelo dober vtis na obeh tekmah s favoriziranim Šerifom iz Tiraspola, a na koncu bili izločeni z minimalnim skupnim izidom 0:1. FOTO: Luka Kotnik

Trener slovenskih pokalnih zmagovalcev Jura Arsič je napovedal, da bodo njegovi varovanci napadli že od samega začetka. To so tudi storili, začeli so pogumno, najbrž celo preveč. Po njihovem pritisku so gosti v peti minuti izvedli nasprotni napad, Danila Frolov je z leve strani poslal žogo pred vrata, kjer je domača obramba pozabila na Loukouja Jaures-Ulricha, ki mu ni bilo težko iz neposredne bližine poslati žoge v mrežo. Kmalu zatem so gostje izvedli podobno akcijo, a je Jayder Asprilla streljal čez gol. Od takrat se je začelo obleganje moldavskih vrat. V 14. minuti je Murat Bajraj lepo streljal z volejem, toda gostujoči vratar Emil Timbur je žogo izpod prečke odbil v kot. Po kotu se je v gneči v kazenskem prostoru priložnost ponudila Vitu Težaku, Hrvat pa je nesrečno zadel le gostujočega branilca Dhorasa Klasa.

Aktualni slovenski pokalni prvak bo svojo evropsko pot nadaljeval v kvalifikacijah za Konferenčno ligo. FOTO: Luka Kotnik