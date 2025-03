Zecov Kiel po novem porazu spet zadnji, Leverkusen do preobrata v Stuttgartu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Blondinka kupi letalsko karto za tretji razred, usede pa se v prvega. Stevardesa jo želi odstraniti iz prvega razreda, toda zaman. Blondinka vztraja, saj ji zaradi lepote in razuma pripada prvi razred. Končno se prikaže pilot, nekaj zašepeta blondinki in ta se takoj presede v tretji razred. "Kaj ste ji pa rekli?" vpraša presenečena stevardesa. "Da prvi razred ne leti v New York."