Kimmich: Moje mnenje je malo nepopularno, a uživam, ko je veliko tekem

V tej sezoni, z uvedbo novega formata Lige prvakov, je med igralci, klubi, strokovnjaki in navijači prišlo do precejšnega odziva ter nasprotujočih si mnenj glede števila načrtovanih tekem v vseh tekmovanjih. Že prej je k temu prispevala uvedba Lige narodov, s katero je Uefa želela odpraviti nesmiselne prijateljske reprezentančne tekme.

Joshua Kimmich je eden tistih, ki ga nove uvedbe ne motijo. Pravzaprav se glede tega počuti ravno nasprotno in uživa v priložnosti, da lahko igra čim pogosteje, kljub tveganjem.

Nemški reprezentant se ob tem zaveda, da so igralci vse bolj obremenjeni, zato prihaja tudi do hudih poškodb, ki so v zadnjem času doletele Daniela Carvajala, Bremerja in Rodrija. A nogometaš Bayerna uživa, ko je veliko tekem.