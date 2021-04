Kimmich odločen: Napredovali bomo, ker smo boljša ekipa

"Nogomet je preprosta igra. 22 igralcev se 90 minut podi za žogo, na koncu pa vedno zmagajo Nemci," je pred leti na Twitterju zapisal nekdanji angleški napadalecGary Lineker. Pregovorno neumorni Nemci, ki jih nikdar ne gre odpisati, so tokrat v izjemno zahtevnem položaju, a kljub temu v napredovanje ne dvomijo. Tudi zato so pri Bayernu v intervjuju, ki so ga objavili na svoji spletni strani,Joshuo Kimmicha vprašali, zakaj – in ne, ali – bodo proti PSG-ju uspeli pripraviti preobrat za napredovanje.

"Ker smo boljša ekipa. Zato verjamem, da nam bo uspelo. Že na prvi tekmi smo bili boljši, a se izid žal ni skladal s predstavo na igrišču. Kakorkoli, verjamemo, da lahko spreobrnemo rezultat in pridemo do napredovanje v polfinale," je bil odgovor enako samozavestnega Kimmicha.

"Veliko bo odvisno od miselnosti, a tudi učinkovitosti. Že na prvem srečanju smo pokazali pravo mentaliteto, a nismo bili dovolj učinkoviti. Tokrat moramo biti oboje,"je nadaljeval vsestranski vezist, ki se odlično znajde tudi na desnem obrambnem položaju. Na vprašanje, kako zaustaviti Neymarjain Kyliana Mbappeja, je Kimmich odgovoril: "Na prvi tekmi so imeli tri priložnosti in so trikrat tudi zadeli. Razen tega se ne spominjam, da bi bil PSG nevaren. Skupno smo imeli več priložnosti in več posesti. Sedaj moramo te priložnosti izkoristiti."