Kimmich uspešno prestal operacijo, nared že januarja?

Minuli konec tedna je bil poln težjih poškodb nogometašev največjih evropskih klubov. Po tem, ko so iz Barcelone potrdili, da bo Ansu Fati v ponedeljek prestal operacijo kolena, so z novicami o uspešni operaciji kolena že postregli iz vrst münchenskega Bayerna, kjer so vsaj do januarja ostali brez bočnega branilca Joshue Kimmicha.

Univerzalni bočni branilec nemškega prvaka Bayerna Joshua Kimmich se je v zadnjih sezonah prelevil v enega najboljših evropskih nogometašev, a se bodo morali Münchenčani po poškodbi zunanjega meniskusa desnega kolena vsaj dva meseca znajti brez svojega standardnega člana. Kimmich je že uspešno prestal operacijo po tem, ko se je težje poškodoval na sobotnem derbiju z Borussio Dortmund. Bavarci so svoje največje tekmece na gostovanju premagali s 3:2. Prve napovedi govorijo zgolj o večtedenski odsotnosti, predvidoma do januarja. Sreča v nesreči je bila, da ni prišlo do popolnega pretrganja vezi. Kimmich se je poškodoval v dvoboju z dortmundskim napadalnim asom Erlingom Haalandomin zelenico zapustil s pomočjo članov Bayernove zdravniške službe. Salihamidžić: Nudili mu bomo najboljšo možno oporo

"Zadovoljni smo, da bomo lahko na Joshuo verjetno računali že čez nekaj tednov. Med okrevanjem mu bomo nudili najboljšo možno oporo," je za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor bavarskega velikana Hasan Salihamidžić. Poškodba Kimmicha je slaba novica tudi za nemško reprezentanco pred zaključkom letošnje sezone v Ligi narodov, kjer izbrance selektorja Joachima Löwačakata obračuna z Ukrajino in Španijo, poleg tega pa tudi prijateljska tekma s Češko.