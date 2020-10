Kimpembe kritičen: Sramotno je izgubljati točke na tak način

"Pred tekmo z Unitedom smo nanizali pet zaporednih zmag in igrali vse bolje. Tokrat pa smo bili popolno nasprotje tistega, kar želimo biti na vsaki tekmi," je po bolečem porazu proti Manchester Unitedu na domačem Parku princev uvodoma dejal razočarani trener Paris Saint Germaina Thomas Tuchel in nadaljeval, "veliko lepše bi bilo, če bi se tekma končala z izidom 1:1. Tako pa smo se že na začetku skupinskega dela spravili v nezavidljiv položaj. Vedel sem, da bo naša skupina H s tekmovalnega vidika zelo zahtevna. V njej so odlična moštva z jasnim ciljem po napredovanju v izločilne boje. Če bomo želeli konkurirati za eno od prvih dveh mest, bomo v nadaljevanju morali dvigniti raven naše igre. Tokrat smo bili povsem neprepoznavni."

Nemški strokovnjak na začasnem delu v francoski prestolnici je opozoril še na nekaj: "V pripravah na ta obračun smo vedeli, da Manchester svojo igro gradi na hitrih protinapadih, kar jim je tudi tokrat zelo dobro uspevalo. Bili smo premehki v fazi branjenja, ni bilo prave želje, energije in volje za vračanje v obrambo, obenem pa smo bili 'sterilni' tudi v napadu. Ne bom ponavljal, da smo v zadnjem obdobju imeli kar precej težav s poškodbami, a tako pač je. Zmaga Uniteda je zato zaslužena," je še dodal Tuchel.