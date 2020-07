Dva 'mehurčka': začetek kitajskega prvenstva pod strogimi pogoji

Igralci kluba Wuhan Zall so bili od domovine dolgo odrezani v Španiji, kjer so se pred izbruhom koronavirusa pripravljali na nadaljevanje sezone.

Kot vse lige po svetu, tudi kitajsko po vnovičnem začetku čakajo strogi posebni pogoji. Nogometaši bodo igrali samo v metropolah Dalianu in Suzhouju. V obeh mestih je nastanjenih po osem ekip, ki so popolnoma izolirane od javnosti. V obeh mestih bo na koncu znan po en finalist, ti dve ekipi pa bosta odločali o prvaku.

Nogometaši živijo v popolni karanteni. Tudi snidenje s prijatelji in sorodniki je prepovedano, strogo nadzorovana je tudi priprava hrane. Na tribunah ni gledalcev, zato pa je vodstvo tekmovanja poskrbelo za prenose na malih ekranih. Pri tem so se na Kitajskem posebej potrudili in obljubljajo virtualno občinstvo, ki naj bi dalo občutek, da so stadioni polni. Z vnaprej posnetimi navijaškimi pesmimi bodo dodatno skušali poživiti atmosfero za televizijske gledalce.

Za Kitajsko, kjer je novi koronavirus izbruhnil, sicer velja, da ima pandemijo pod nadzorom. Vnovični začetek nogometnega tekmovanja pa se je kljub temu začel pozno.