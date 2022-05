Kitajska odpovedala organizacijo azijskega nogometnega prvenstva

Tekmovanje, ki poteka na vsake štiri leta in na katerem nastopa 24 reprezentanc, bi moralo biti v desetih kitajskih mestih od 16. junija do 16. julija 2023. "Nadaljnje podrobnosti o naslednjih korakih v zvezi z azijskim prvenstvom 2023 bomo objavili pravočasno," so še zapisali v izjavi pri zvezi AFC.