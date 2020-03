Kitajski klub zaradi finančnih težav na voljo 'brezplačno'

Pojavljala so se tudi namigovanja, da klub iz Tjandžina zaradi finančnih težav ne bo smel nastopiti v novi sezoni elitnega kitajskega prvenstva, a je vmes posegel novi koronavirus, zaradi katerega je življenje na Kitajskem obstalo. Začetek prvenstva so odgovorni prestavili, to pa je Tianhaiju omogočilo iskanje novega lastnika, potem ko jih je zapustilo kar 13 nogometašev, klubu pa ni uspelo pripeljati nobene okrepitve.

"Klub je dosegel kritičen trenutek in zato, da bi ohranili težko prigarani položaj v CSL, smo po skrbnem razmisleku sprejeli težko odločitev," so prek družbenih omrežij sporočili iz Tjandžina. "Stoodstotni delež kluba bomo odstopili brezplačno,"so dodali v klubu.

Še pred letom in pol so sicer od Kölna za kar 29 milijonov evrov kupili napadalca Anthonyja Modesta. V sezoni 2016 so si prvi preboj med elito zagotovili pod taktirko legendarnega italijanskega nogometaša Fabia Cannavara, vodil pa jih je tudi nekdanji trener Real Madrida Vanderlei Luxemburgo, medtem ko so sinje modri dres nosili tudi nekdanji napadalec Seville Luis Fabiano (brez odškodnine), nekdanji napadalec AC Milana Alexandre Pato(18 milijonov evrov) in trenutni vezist Borussie Dortmund Axel Witsel, za slednjega so morali njegovemu takratnemu klubu Zenitu iz Sankt Peterburga leta 2017 odšteti 20 milijonov evrov.