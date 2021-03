Kitajski prvak brez licence za novo sezono

Jiangsu FC, ki ga je februarja zapustil tudi glavni pokrovitelj Suning, bo brez boja predal naslov v kitajskem prvenstvu, potem ko mu Kitajska nogometna zveza ni podelila licence za nastope v sezoni 2021. Klub iz Nandžinga je v novembrskem playoffu osvojil svoj prvi državni naslov z zmago nad Guangzhou Evergrandejem, kljub koncu sodelovanja s Suningom pa so v klubu upali, da bodo še pravočasno našli novega lastnika, ki bi bil pripravljen prevzeti veliko količino dolgov.

A pred začetkom nove sezone, ki se bo pričela aprila, je branilcem naslova zmanjkalo časa. Brez licence je ostalo še pet klubov, med njimi tudi pekinški Beijing Renhe, ki je v elitni ligi igral leta 2019, lani pa je nastopal v drugoligaškem tekmovanju. V najvišji rang tekmovanja se tako nepričakovano vrača moštvo Cangzhou Mighty Lions (prej Shijiazhuang Everbright), ki je v minuli sezoni izpadlo v drugo ligo. Odločitve kitajske zveze so se razveselili tudi pri Tianjin Tigersih (prej Tianjin Teda), ki so prav tako dobili licenco.

Tudi "tigri" so se znašli v hudih finančnih težavah in bili na robu bankrota, kitajski mediji pa so poročali, da so lokalne oblasti z nekaj krvavo potrebnimi finančnimi sredstvi, vsaj za zdaj, rešile klub.