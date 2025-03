Uspeh, ki kliče po spremembah: Kiviji preko palčkov že na SP

"All Whites" so se pridružili že kvalificirani Japonski in sogostiteljicam SP Združenim državam Amerike, Kanadi in Mehiki na zaključnem turnirju prihodnje leto po zaslugi treh golov v drugem polčasu.

Kiviji so na poti do mundiala ugnali Tahiti, Vanuatu, Samoo, Fiji in Novo Kaledonijo. V primerjavi z evropskimi ali južnoameriškimi reprezentancami so torej imeli sila enostaven razpored. Številni zato poudarjajo, da bi veljalo združiti kvalifikacije Oceanije in Azije.

"Fifa je preprosto podarila mesto Novi Zelandiji. Oceanija bi morala bit del azijskih kvalifikacij," je zapisal eden od uporabnikov omrežja X.