Liga je izgubljena, vse oči v Arsenalu uprte v polfinale Lige prvakov

Takoj po remiju (2:2) proti Crystal Palaceu na domačem igrišču so se igralci Arsenala preusmerili na najpomembnejše tedne v sezoni. Že v torek sledi domača prva tekma polfinala Lige prvakov proti PSG-ju. Trener Mikel Arteta je bil po tekmi s Crystal Palacom iskren in kritičen do svojih varovancev: "Razočaran sem nad rezultatom in predstavo. Nikoli nismo dosegli konstantnosti na številnih področjih, da bi popolnoma dominirali. Vedno smo imeli občutek, da imamo posest in nadzor, dvakrat smo povedli, a tekme nismo 'zagrabili'. Nismo dominirali in tekmo nadzirali tako, kot to običajno počnemo, ker nismo dosegli standardov na nekaterih področjih."