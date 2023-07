Kje bo kariero nadaljeval Eden Hazard?

Eden Hazard, ki je do nedavnega nosil dres madridskega Reala, še vedno ni našel novega delodajalca. Možnosti za to, da bo klavrno madridsko obdobje pomenilo konec njegove kariere, so kljub interesom določenih klubov iz dneva v dan večje.

icon-expand Eden Hazard FOTO: AP V začetku junija so iz klubskih prostorov madridskega velikana sporočili, da sta Real Madrid in Eden Hazard dosegla dogovor o prekinitvi pogodbe. Omenjeni sporazum za Hazarda pomeni, da lahko poišče novega delodajalca in ga okrepi brez odškodnine. Od dneva, ko je postalo jasno, da je Hazardova zgodba v dresu belega baleta zaključena, je splet preplavilo precej ugibanj o tem, kje bi 32-letnik lahko nadaljeval svojo nogometno pot. Največ interesa za Hazardov podpis je pokazal novopečeni belgijski prvoligaš RWD Molenbeek, v dresu katerega nastopa njegov mlajši brat Kylian Hazard. Zanimanje za nekdanjega zvezdnika londonskega Chelseaja je pokazal tudi Inter Miami, vendar resnih pogajanj ni bilo. Iz dneva v dan pa se večajo možnosti za to, da bo Hazard pri 32 letih kopačke obesil na klin. Z družino še zmeraj živi v Madridu, kjer naj bi si želeli tudi ostati. Glede na to, da noben od prvoligašev, ki domujejo v španski prestolnici (Atletico Madrid, Rayo Vallecano in Getafe), ni pokazal interesa za belgijskega krilnega napadalca, je upokojitev po 15 letih profesionalne nogometne kariere vsekakor ena izmed resnih možnosti. icon-expand Eden Hazard FOTO: AP Hazard se je med zvezde izstrelil leta 2011, ko je z Lillom osvojil francosko prvenstvo in pokal. Leto pozneje je za 35 milijonov evrov okrepil vrste Chelseaja, kjer je v sedmih letih postal eden najboljših nogometašev na svetu. Odlične predstave v dresu londonskega velikana so mu leta 2019 omogočile prestop v Real Madrid, ki je Chelseaju za Hazarda nakazal 115 milijonov evrov, s čimer Belgijec še danes velja za najdražji nakup v zgodovini kluba. Hazard je v štirih letih v dresu Los Blancos odigral skromnih 76 tekem, na katerih se je podpisal pod zgolj sedem zadetkov.