Kje bodo igrali Domžalčani in Radomljani? Kranj, Dravograd, Ivančna ...

Konec tedna se bo začela nova sezona v prvi nogometni ligi. Največ skrbi Nogometni zvezi Slovenije povzroča stadion v Domžalah, kjer domače tekme igrajo tudi Radomlje. Zaradi težav s statiko strehe so na objektu namreč zaprli tribuno in prepovedali javne prireditve.

Informacija je slovenski nogomet presenetila čez noč. Pred tremi tedni je bilo v prvi informaciji o težavah na stadionu namreč govora le o delnem zaprtju stadiona. Na NZS zdaj skupaj s kluboma iščejo rešitve. Sosednje Radomlje sicer premorejo stadion, ki pa ne ustreza kriterijem tekmovanja. Najbolj viden je primanjkljaj reflektorjev, a manjka tudi druga infrastruktura in težko bo izpolniti pričakovanja nosilcev TV-pravic za prenose. Znotraj MNZ Ljubljana se kluboma ob delih na stadionu Žaka v Ljubljani za domače tekme ponujajo Stožice, morda Ivančna Gorica. Na NZS zdaj čakajo na kluba in na današnji predstavitvi državnega prvenstva so nakazali tudi, da so pripravljeni na dogovor o selitvi tekem zunaj Ljubljane, na primer na stadion Triglava v Kranju, ali kakšno drugo rešitev. Pred leti, denimo, je Ankaran domače tekme v prvi ligi igral v Dravogradu. "Smo edina panožna športna zveza, ki vlaga tudi v infrastrukturo, ki je sicer v lasti občin. S standardi želimo promovirati nogomet," pravi generalni sekretar NZS Martin Koželj, ki priznava, da zveza sredstev, s katerimi bi sanirali stadion, nima.

Radenko Mijatović in Martin Koželj FOTO: POP TV icon-expand

Obenem je Koželj izrazil pomisleke o delovanju trgovskega centra Mercator pod tribuno stadiona, v kolikor so razmere s statiko strehe na nogometnem objektu res kritične do mere, ki zahtevajo zaprtje objekta za gledalce. O selitvi na druge stadione pa odkrito dodaja: "Če ne bo šlo drugače, bomo morali začasno znižati kriterije." Stadion v Domžalah pa je NZS prekrižal načrte tudi na področju promocije prodaje letnih vstopnic, čemur so v letošnji sezoni posvetili posebno pozornost, čez noč pa sta dva kluba ostala brez objekta za domače tekme. Novosti v sezoni bo več. Morda najpomembnejša sprememba z vidika razvoja nogometašev v novi sezoni bo pravilo, da mora v vsaki prvoligaški ekipi nastopati vsaj en doma vzgojeni nogometaš do 21 let, v drugi ligi dva. Po dveh sezonah sledi analiza in morebitne spremembe. Nekaj sprememb doživljata tekmovalni in disciplinski pravilnik, pri čemer pri prvem želijo preprečiti morebitne zlorabe s strani klubov, pri drugem pa se uveljavlja pravilo odhoda navijačev na gostujoče tekme svojega kluba. Klubi, ki bodo igrali v Evropi, ne bodo več upravičeni do prestavljanja tekem na kasnejši termin, lahko pa bodo izbrali tekmovalni dan znotraj tekmovalnega kroga.