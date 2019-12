Kje dopustujejo naši nogometaši?

Pred kratkim so na zaslužen počitek že odšli nekateri evropski nogometni klubi, nekatere dopust še čaka. V decembru imajo namreč nogometaši največ časa za pošten oddih. Več kot mesec dni oddiha imajo tudi slovenski nogometni klubi. In na družbenih omrežjih s fotografijami iz toplih krajev mnogi dražijo tiste, ki jim topel morski veter bolj prija kot hladna zima. In kje se potepajo naši nogometaši?