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Nogomet

Kje so vsi navijači? Prazni sedeži na drugi tekmi prvenstva

Mexico City, 12. 06. 2026 12.37 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
M.D.
Prazni sedeži na stadionu blizu Guadalajare

Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva se je veliko govorilo o visokih cenah vstopnic za obračune v ZDA. Fifin sistem "dinamičnih" cen je že terjal prve žrtve. Na stadionu, na katerem je bil odigran drugi obračun prvenstva v Zapopanu, smo videli veliko praznih sedežev.

Južna Koreja je na stadionu Akron blizu Guadalajare po preobratu z izidom 2:1 premagala Češko. Obračun si je ogledal tudi predsednik svetovne nogometne organizacije Gianni Infantino. "Če mi počnemo nekaj narobe, potem vsi v Severni Ameriki počnejo nekaj narobe," je "dinamične" cene vstopnic za to svetovno prvenstvo branil Infantino. A prvi znaki nesmiselnosti in predvsem nepoštenosti Fifine odločitve, da različnim navijačem ob različnih časih zaračunavajo različne cene vstopnic, so bili vidni na tekmi med Južnokorejci in Čehi.

Fifa je objavila, da je bilo na obračunu med Južno Korejo in Češko na stadionu uradno prisotnih 44.985 navijačev. Le 679 manj od uradne kapacitete stadiona.
Fifa je objavila, da je bilo na obračunu med Južno Korejo in Češko na stadionu uradno prisotnih 44.985 navijačev. Le 679 manj od uradne kapacitete stadiona.
FOTO: AP

Fifine cene za vstopnice so se začele pri 120 evrih, vstopnice za finale pa so prek Fife sprva stale 7.500 evrov. Fifa je nato cene za finalne vstopnice zvišala najprej na 9.500 evrov, nato pa celo na 33.000 evrov. Infantino je po pritisku javnosti simbolično popustil in določene vstopnice ponudil za "zgolj" 50 evrov. A v prosto prodajo je Fifa spustila zgolj 130.000 takih vstopnic od skupno skoraj 7 milijonov vstopnic.

Na obračunu Južne Koreje in Češke je bil prisoten tudi predsednik Fife Gianni Infantino.
Na obračunu Južne Koreje in Češke je bil prisoten tudi predsednik Fife Gianni Infantino.
FOTO: AP

Cene vstopnic za ogled tekem v Mehiki so bile v povprečju vredne 1.000 evrov. V zadnjih dneh je Fifa v prosto prodajo spustila dodatne vstopnice, ki jih je prej očitno zadrževala v želji, da umetno ustvari povpraševanje. Fifa je objavila, da je bilo na obračunu med Južno Korejo in Češko na stadionu uradno prisotnih 44.985 navijačev. Le 679 manj od uradne kapacitete stadiona. Kljub temu je bilo veliko več sedežev na stadionu Akron blizu Guadalajare praznih. Medtem angleški mediji poročajo, da je Fifa za veliko obračunov prodala manj kot polovico vstopnic.

fifa vstopnice svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI7

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SAKOSAKO
12. 06. 2026 16.02
Fifa in Infantino sta požrešna na denar!!! Škoda, da se gleda le zaslužek in si navadni smrtniki, ki so največji navijači ne morejo ogledati kakšne tekme!!!
Odgovori
0 0
Ricinus
12. 06. 2026 15.56
To prvenstvo je zaradi pogoltnosti na žalost antireklama za šport
Odgovori
+7
7 0
jutri_pa_res
12. 06. 2026 15.21
Kavč, noge na mizo in mrzlo pivo...neprecenljivo...
Odgovori
+15
20 5
markan3
12. 06. 2026 15.39
in to 24/7, a ne @jutri_ 😁
Odgovori
-4
1 5
Kardinal v Kristusu
12. 06. 2026 15.20
Kakšno prvenstvo?
Odgovori
+2
7 5
befi
12. 06. 2026 15.38
jezusovo
Odgovori
+1
5 4
BrezPitt
12. 06. 2026 15.57
Po jajotovih poteh v Jajce.
Odgovori
-1
1 2
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