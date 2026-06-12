Kje so vsi navijači? Prazni sedeži na drugi tekmi prvenstva

Južna Koreja je na stadionu Akron blizu Guadalajare po preobratu z izidom 2:1 premagala Češko. Obračun si je ogledal tudi predsednik svetovne nogometne organizacije Gianni Infantino. "Če mi počnemo nekaj narobe, potem vsi v Severni Ameriki počnejo nekaj narobe," je "dinamične" cene vstopnic za to svetovno prvenstvo branil Infantino. A prvi znaki nesmiselnosti in predvsem nepoštenosti Fifine odločitve, da različnim navijačem ob različnih časih zaračunavajo različne cene vstopnic, so bili vidni na tekmi med Južnokorejci in Čehi.

Fifa je objavila, da je bilo na obračunu med Južno Korejo in Češko na stadionu uradno prisotnih 44.985 navijačev. Le 679 manj od uradne kapacitete stadiona. FOTO: AP

Fifine cene za vstopnice so se začele pri 120 evrih, vstopnice za finale pa so prek Fife sprva stale 7.500 evrov. Fifa je nato cene za finalne vstopnice zvišala najprej na 9.500 evrov, nato pa celo na 33.000 evrov. Infantino je po pritisku javnosti simbolično popustil in določene vstopnice ponudil za "zgolj" 50 evrov. A v prosto prodajo je Fifa spustila zgolj 130.000 takih vstopnic od skupno skoraj 7 milijonov vstopnic.

Na obračunu Južne Koreje in Češke je bil prisoten tudi predsednik Fife Gianni Infantino. FOTO: AP