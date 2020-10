Milan brez Donnarumme proti Romi

Poleg 21-letnega vratarja so pozitivne izvide dobili še njegov vrstnik, Norvežan Jens Petter Hauge, ter trije klubski delavci, so sporočili iz tabora Milana. Po besedah klubskega vodstva nima nihče od okuženih simptomov covida-19, vendar so v skladu s predpisi v hišni karanteni.

Ker so bili nedeljski vzorci pozitivni, so pri Milanu danes zjutraj še enkrat testirali celotno ekipo. Novih okužb ni bilo, tako da bodo odigrali današnjo tekmo proti Romi.

Gianluigi Donnarumma in Hauge nista prva nogometaša rdeče-črnih, ki sta bila pozitivna. Nazadnje je bil zaradi novega koronavirusa v premor prisiljen švedski zvezdnik Zlatan Ibrahimović.