Kladiva na londonskem derbiju 'udarila' Arsenal, ki vse bolj popušča

Nogometaši Arsenala so se v prejšnjem krogu uspešno vrnili na zmagovalne tirnice, potem ko so pred domačimi navijači s 4 : 1 porazili Fulham in tako vsaj za nekaj časa pozabili na klofuto, ki jim jo je v 20. krogu zadal vodilni Liverpool. Gostujoči strateg Unai Emeryje seveda na londonskem derbiju z West Hamom pričakoval novo zmago, s katero bi se njegovi varovanci na lestvici Premier League izenačili s Chelseajem. Prav zaradi tega je od prve minute na zelenico poslal oba svoja najbolj vroča napadalca,Pierre-Emericka Aubameyanga in Alexandrea Lacazetta.

In prav francoski napadalec je bil najbolj razpoložen igralec gostujočega moštva, ki pa si v prvem polčasu ni pripravili pravih priložnosti, s katerimi bi lahko ogrozili nekdanjega soigralca in zdajšnjega vratarja West Hama, Lukasza Fabianskega. Bolj nevarni so bili v prvem polčasu domačini. Prvo priložnost je zapravil Mark Noble, ki je preslabo sprožil z roba kazenskega prostora, potem ko si je izmenjal dvojno podajo s Samirjem Nasrijem, ki je svojo prvo tekmo po odsluženi kazni zaradi dopinga odigral prav proti nekdanjemu klubu. V nadaljevanju polčasa je po novi podaji Nasrija nevarno sprožil še Felipe Anderson, a za las ostal brez devetega prvenstvenega gola v sezoni. Ob koncu polčasa je z glavo nevarno sprožil še Declan Rice, ki je bil najvišji po podaji s kota, a tudi on ni uspel premagati Bernda Lena. Polčas se je tako končal pri začetnih 0 : 0.

Nasri in najstnik za zmago

Drugi polčas pa se je začel naravnost sanjsko za domače nogometaše in navijače. V 48. minuti je namreč po podaji Nasrija, natančno zadel prav Rice, ki je sprožil 's prve' znotraj kazenskega prostora in ob bližnji vratnici premagal nemočnega Lena. Zanimivo, to je bil za Ricea sploh prvi gol v članski konkurenci in to proti takšnemu tekmecu kot je Arsenal. Zanimivo je tudi, da je svoj prvenec dosegel še kot najstnik, saj bo čez dva dni dopolnil 20 let. Do konca tekme so se gostje trudili, da bi prišli vsaj do izenačujočega gola. In mislili so, da jim je to uspelo v sodnikovem dodatku, a je bil Sead Kolašinacv prepovedanem položaju na začetku akcije, katero je z golom z glavo zaključil Laurent Koscielny. Nogometaši West Hama so tako zabeležili deveto prvenstveno zmago, s katero so skočili na osmo mesto prvenstvene letvice. Arsenal pa bo po petem porazu ta konec tedna navijal predvsem za največjega rivala. Topničarji bodo namreč upali, da Tottenham iztrži ugoden izid proti Manchester Unitedu, drugače bo njihova prednost na petem mestu pred rdečimi vragi že popolnoma skopnela.



Izidi 22. kroga angleške Premier League:

West Ham United - Arsenal 1 : 0 (0 : 0)

Rice 48.

