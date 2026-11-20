Se je pa na klop po skoraj mesecu dni vrnil trener Vincent Kompany. Slednji je, potem ko se je zgrudil na treningu druge ekipe zaradi težav z draženjem možganskih ovojnic, nekaj časa preživel v bolnišnici, v zadnjih tednih pa se je počasi znova navajal na ustaljen klubski ritem. Danes je belgijski strateg dvojni šok doživel že v prvih 20 minutah. Najprej je Mikey Moore zadel za vodstvo kozličkov v 12. minuti, nato pa se je v 18. minuti poškodoval Harry Kane, dobitnik zlate žoge za najboljšega igralca na svetu v sezoni 2025/26.