Se je pa na klop po skoraj mesecu dni vrnil trener Vincent Kompany. Slednji je, potem ko se je zgrudil na treningu druge ekipe zaradi težav z draženjem možganskih ovojnic, nekaj časa preživel v bolnišnici, v zadnjih tednih pa se je počasi znova navajal na ustaljen klubski ritem. Danes je belgijski strateg dvojni šok doživel že v prvih 20 minutah. Najprej je Mikey Moore zadel za vodstvo kozličkov v 12. minuti, nato pa se je v 18. minuti poškodoval Harry Kane, dobitnik zlate žoge za najboljšega igralca na svetu v sezoni 2025/26.
Kane je moral zelenico zapustiti zaradi domnevne poškodbe gležnja, v naslednjih dneh pa bo jasno, koliko časa bo moral odlični Anglež počivati. Prav njegova zamenjava Tom Bischof je v 37. minuti podal Nathanielu Brownu za izenačenje, a je ob koncu prvega dela sledil nov šok s poškodbo gležnja Oliseja, zaradi česar je Francoz med polčasom ostal v slačilnici. Kljub prevladi pri posesti žoge Bavarcev je imel več priložnosti Köln, a je ostalo pri delitvi točk.
Izid, 10. krog:
Bayern - Köln 1:1 (1:1)
Brown 37.; Moore 12.
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