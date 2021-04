Klic, ki je vse spremenil: britanski premier Johnson z dvema grožnjama klubom

Velika Britanija je bila dežela, ki je najslabše sprejela megalomanski projekt Superligo, ki naj bi navijačem ponudil veliko izjemnih obračunov, klubom pa zajeten kupček denarja, ki pa je bil za udeležene klube – če jim verjamete – pravzaprav sekundarnega pomena. In ker jim je šlo za navijače, so tokrat Angleži tudi prisluhnili protestirajočim navijačem, ki so kljub pandemiji šli na ulice in v množicah protestirali proti ligi, ki bi uničila nogometno tradicijo.

Izstopili zaradi navijačev ali vlade?

A vprašanje je, če so angleški klubi v prvi vrsti poslušali navijače, ali so jih (tudi) tokrat uporabili za priročen izgovor. Po informacijah španskega AS-a je angleška vlada s tamkajšnjimi 'uporniki' po objavi o načrtovanju Superlige nemudoma stopila v stik z njimi in jim sporočila: "Pravno res ne moremo preprečiti tega tekmovanja, toda lahko poskrbimo za zares visok davek na luksuz in zahvaljujoč Brexitu lahko zelo zapletemo postopke za dovoljenja za prebivanje tujih nogometašev."

Klubi so se hipoma zavedali, da gre za resnično grožnjoBorisa Johnsona, ki je bil eden prvih, ki se je javno in ostro postavil po robu Superligi, v želji, da zaščiti izjemen britanski produkt, ki sliši na ime Premier League. Britanski premier je spretno izkoristil priložnost za povečanje podpore, potem ko so mu to ponudili kar klubi sami. Njegova priljubljenost je v teh dneh na Otoku še narasla.