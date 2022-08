Kljub namigovanjem Šeško še ni sprejel odločitve

Ob omembi posojila nazaj v Salzburg po mogočem prestopu je seveda logična misel, da se za njegov prestop zanima tudi Leipzig, ki zelo tesno sodeluje s Salzburgom. A Nemci niso edini, ki si v svojih vrstah želijo videti Šeška. Bašanović nam je potrdil imena klubov, ki se najbolj zanimajo za prestop njegovega klienta. Angleški Manchester United, Chelsea in Newcastle, prej omenjeni Leipzig in francoski velikan PSG so klubi, ki želijo Avstrijcem v zameno za Šeška na račun nakazati zavidanja vredno odškodnino. Nogometni agent je še enkrat znova zagotovil, da bo več znano prihodnji teden, predvsem pa, da bo "odločitev temeljila na tem, kaj je najboljše za Benjaminov razvoj in kariero dolgoročno".