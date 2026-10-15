'Kljub napakam smo si zaslužili več od poraza'

"Do prejetega prvega zadetka smo dobro stali na igrišču in se enakovredno kosali s Paris Saint Germainov," je le nekaj trenutkov po porazu z 2:4 proti branilcem naslova iz francoske prestolnice uvodoma dejal trener Manchester Cityja Enzo Maresca.
"Morda smo na začetku tekme stali malce previsoko na tekmečevi polovici, kar je PSG kot izjemno izkušena in kakovostna ekipa znala kaznovati. Ko enkrat proti takšnemu moštvu zaostajaš z 0:3, se je izjemno težko vrniti v igro. A mi nismo obupali in si v nadaljevanju tekme priigrali številne priložnosti, ki pa jih nismo uspeli spremeniti v zadetke," je nadaljeval italijanski strokovnjak na klopi meščanov.
Na tej točki je treba priznati, da je imel City v obdobju prevlade v igri, predvsem v drugem polčasu, obilico smole. Vendar na koncu štejejo zadetki, Paris Saint Germain jih je dosegel štiri in tako zasluženo odnesel poln izkupiček iz sinjemodrega dela Manchestra. "Tudi Luis (Enrique, trener PSG-ja, op. a.) je po koncu tekme priznal, da so imeli precej sreče. A to nam nič ne pomaga, moramo dobro analizirati vse napake, da bomo že ob koncu tedna v domačem prvenstvu odigrali bistveno bolje," je poudaril Maresca.
To je bil sploh prvi poraz za Manchester City v tej sezoni, ki se v zadnjem obdobju ubada s številnimi težavami oziroma obtožbami na svoj račun zaradi finančnih goljufij. PSG pa je še drugič osvojil vse tri točke ter z razmerjem v doseženih in prejetih zadetkih (10:3) zaseda sam vrh lestvice v Ligi prvakov.
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