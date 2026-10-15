'Kljub napakam smo si zaslužili več od poraza'

"Do prejetega prvega zadetka smo dobro stali na igrišču in se enakovredno kosali s Paris Saint Germainov," je le nekaj trenutkov po porazu z 2:4 proti branilcem naslova iz francoske prestolnice uvodoma dejal trener Manchester Cityja Enzo Maresca.

"Morda smo na začetku tekme stali malce previsoko na tekmečevi polovici, kar je PSG kot izjemno izkušena in kakovostna ekipa znala kaznovati. Ko enkrat proti takšnemu moštvu zaostajaš z 0:3, se je izjemno težko vrniti v igro. A mi nismo obupali in si v nadaljevanju tekme priigrali številne priložnosti, ki pa jih nismo uspeli spremeniti v zadetke," je nadaljeval italijanski strokovnjak na klopi meščanov.