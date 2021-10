Kljub porazu Dobovec v elitni del lige prvakov

Dobovec se je na zadnji tekmi turnirja hitro znašel v zaostanku, že po 12 sekundah je zadel Diego Cavinato, Caio Ruiz pa je v sedmi minuti podvojil prednost branilca naslova. Cavinato je nato svoj drugi gol dosegel v 17. minuti.

V 23. minuti je vratar portugalske ekipe Guitta zadel za 4:0, minuto pozneje pa je Dobovec znižal zaostanek prek Tihomirja Novaka. V 28. minuti je Waltinho znova povečal prednost, Miguel Angelo pa je v 36. postavil končni izid.

V elitni del iz skupin od 1 do 4 napredujejo po tri ekipe, iz drugega dela (skupine od 5 do 8) po ena. Skupaj bo tako v elitni del šlo 16 ekip, ta pa bo med 23. in 28. novembrom. Prvaki skupin elitnega dela, torej štiri ekipe, si bodo zagotovili vozovnico za finalni turnir, ki bo konec aprila 2022.