Kljub porazu v finalu je Liverpool preplavila množica nogometnih privržencev

Italijanski novinar Fabrizio Romano je danes razkril, da bo Mane vodje Liverpoola obvestil, da želi to poletje zapustiti Anfield. 30-letniku je ostalo še eno leto pogodbe z Redsi, toda sam naj bi si želel novih izzivov. Bayern vodi lov na Maneja, a se je doslej vzdržal poteze iz spoštovanja do sodelovanja Liverpoola v finalu Lige prvakov. Le-ti so najpomembnejšo tekmo vsakega nogometaša izgubili, toda njihovi navijači so jih z veseljem pozdravili in pospremili novim zmagam naproti.