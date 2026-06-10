Kljub porazu zgodovinski popoldan in dobra popotnica za play-off

Slovenke so dvakrat zatresle nemško mrežo, a v obeh primerih iz prepovedanega položaja. FOTO: Aljoša Kravanja

"Pri himni sem imela kar solzne oči. To nam ogromno pomeni. Upam, da to ni bilo zadnjič, da se bodo ponavljale take tekme in da nas bodo ljudje še naprej podpirali," je o lepi kulisi na največjem stadionu v državi povedala najboljša slovenska igralka zadnjih let Lara Prašnikar. "Ko slišiš, da cel stadion poje himno, je res nekaj neverjetnega in tudi neka motivacija," je pristavila izkušena kapetanka Mateja Zver. Podobno je razmišljal tudi selektor Saša Kolman. "To je bil praznik ženskega nogometa v Sloveniji. Želel bi si, da bi bilo tega še več, tako bi naredili tudi na promociji tega športa." Ki je v Sloveniji v sunkovitem vzponu. Tretja reprezentanca Fifine lestvice je bila v prvem polčasu v podrejenem položaju. Pri izidu 0:0 so Slovenke zapravile številne lepe priložnosti, nato pa prejele dva nesrečna zadetka.

"Da si sploh ustvarjamo priložnosti in smo pogumni proti takšnim reprezentancam, pomeni veliko," je poudaril Kolman. FOTO: Aljoša Kravanja

'0:2 proti Nemčiji vseeno velik rezultat'

"Mislim, da smo se dobro postavile, stale čvrsto skupaj. Na žalost smo dobile ta dva gola, tudi imele svoje priložnosti, bile v momentih celo boljši nasprotnik," je razplet komentirala vratarka Zala Meršnik, ki bi pri drugem zadetku morala bolje posredovati. "Ko ne daš, ga dobiš. To te kaznuje. Smo razočarane, ker smo si zaslužile več," kljub dobri predstavi razočaranja ni skrivala slovenska kapetanka. Usodo srečanja je zapečatil drugi zadetek Nemk v 50. minuti. "Zgodil se je prehitro, da bi potem še lahko kaj iskale. Bi pa rekla, da je 0:2 proti Nemčiji še vseeno zelo velik rezultat za nas," je dodala Prašnikar, ki je nesrečno posredovala pri prvem golu. "Žoga je preletela vse igralke, od ene se je celo odbila. Želela sem jo izbiti, ampak sem bila prekratka in na koncu avtogol."

Začetna enajsterica je bila v celoti sestavljena iz legionark. FOTO: Aljoša Kravanja

Kljub več kot spodbudni predstavi je prostora za napredek še veliko. Ne zgolj znotraj reprezentance, ampak predvsem v domačem prvenstvu. Začetna enajsterica proti Nemčiji je bila v celoti sestavljena iz igralk tujih klubov. Selektor Kolman je izpostavil vsem znano dejstvo, da je glavni problem ženskega klubskega nogometa pomanjkanje finančnih vložkov. Vse pa vendarle ni zgolj v denarju. "Mislim, da lahko (klubski nogomet) spremenimo samo tako, da skušamo čim bolj strokovno delati, da vlagamo v stroko in prepričamo katero mlado igralko, da je to še vedno okolje, kjer se lahko razvija," je pojasnil.

icon-chevron-right 1 17 icon-chevron-right Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja































