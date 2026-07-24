Kljub trem zlatim kopačkam bo skušal sezono čim prej pozabiti

Kylian Mbappe je pri 27 letih svoje standarde postavil tako zelo visoko, da niti po 42 zadetkih v klubski konkurenci ni ubežal kritikom. Navijači Reala so mu po sezoni brez lovorik očitali sebičnost in vprašljiv odnos do kluba.
Kljub temu mu izjemnosti pred nasprotnikovimi vrati ne gre očitati. V Ligi prvakov je zlato kopačko osvojil s 15 zadetki, v španskem prvenstvu pa je bio za naziv "Pichichi" dovolj 25 golov.
Še bolj blesti v reprezentančnem dresu
Kot smo že vajeni, je Mbappe v dresu Francije dal še v višjo prestavo. Svetovno prvenstvo je sklenil z desetimi goli in nazivom najboljšega strelca, a tudi z bridkim razočaranjem. Prvič, odkar je član galskih petelinov, se namreč ni prebil v finale, potem ko je bila v polfinalu prepričljivo boljša Španija. V tekmi za tretje mesto z Anglijo je Mbappe nato z dvema goloma potrdil zlato kopačko in se prebil na prvo mesto večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih.
V hrbet mu gledata tudi Messi in Henry
Trenutno je pri 22 zadetkih, Lionel Messi, ki je skoraj zagotovo že odigral svoj zadnji mundial, je dosegel enega manj. Dolgoletni lastnik rekorda Miroslav Klose pa je v svoji karieri na svetovnih prvenstvih dosegel 16 golov.
Naploh je Mbappejeva statistika v dresu galskih petelinov naravnost zastrašujoča. Še enkrat naj poudarimo, da jih šteje komaj 27, pa je že pri 106 nastopih in 66 zadetkih, s čimer je najboljši strelec v zgodovini svoje reprezentance. Drugi na tej lestvici je Olivier Giroud (57 golov), tretji pa legendarni Thierry Henry (51).
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