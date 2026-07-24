Kljub trem zlatim kopačkam bo skušal sezono čim prej pozabiti

Kylian Mbappe je pri 27 letih svoje standarde postavil tako zelo visoko, da niti po 42 zadetkih v klubski konkurenci ni ubežal kritikom. Navijači Reala so mu po sezoni brez lovorik očitali sebičnost in vprašljiv odnos do kluba. Kljub temu mu izjemnosti pred nasprotnikovimi vrati ne gre očitati. V Ligi prvakov je zlato kopačko osvojil s 15 zadetki, v španskem prvenstvu pa je bio za naziv "Pichichi" dovolj 25 golov.

Kylian Mbappe je bil v minuli sezoni nekajkrat celo izžvižgan. FOTO: AP

Še bolj blesti v reprezentančnem dresu

Kot smo že vajeni, je Mbappe v dresu Francije dal še v višjo prestavo. Svetovno prvenstvo je sklenil z desetimi goli in nazivom najboljšega strelca, a tudi z bridkim razočaranjem. Prvič, odkar je član galskih petelinov, se namreč ni prebil v finale, potem ko je bila v polfinalu prepričljivo boljša Španija. V tekmi za tretje mesto z Anglijo je Mbappe nato z dvema goloma potrdil zlato kopačko in se prebil na prvo mesto večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih.

Kylian Mbappe je svetovno prvenstvo končal na četrtem mestu. FOTO: AP

V hrbet mu gledata tudi Messi in Henry