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Kljub trem zlatim kopačkam bo skušal sezono čim prej pozabiti

Madrid, 24. 07. 2026 09.29 pred 32 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe še naprej postavlja rekorde. V minuli sezoni je postal prvi v zgodovini, ki je naziv najboljšega strelca osvojil v domačem prvenstvu, Ligi prvakov in na svetovnem prvenstvu. A to bo Francozu v slabo uteho, saj je sezono sklenil brez ene same lovorike.

Kylian Mbappe je pri 27 letih svoje standarde postavil tako zelo visoko, da niti po 42 zadetkih v klubski konkurenci ni ubežal kritikom. Navijači Reala so mu po sezoni brez lovorik očitali sebičnost in vprašljiv odnos do kluba.

Kljub temu mu izjemnosti pred nasprotnikovimi vrati ne gre očitati. V Ligi prvakov je zlato kopačko osvojil s 15 zadetki, v španskem prvenstvu pa je bio za naziv "Pichichi" dovolj 25 golov. 

Kylian Mbappe je bil v minuli sezoni nekajkrat celo izžvižgan.
Kylian Mbappe je bil v minuli sezoni nekajkrat celo izžvižgan.
FOTO: AP

Še bolj blesti v reprezentančnem dresu

Kot smo že vajeni, je Mbappe v dresu Francije dal še v višjo prestavo. Svetovno prvenstvo je sklenil z desetimi goli in nazivom najboljšega strelca, a tudi z bridkim razočaranjem. Prvič, odkar je član galskih petelinov, se namreč ni prebil v finale, potem ko je bila v polfinalu prepričljivo boljša Španija. V tekmi za tretje mesto z Anglijo je Mbappe nato z dvema goloma potrdil zlato kopačko in se prebil na prvo mesto večne lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih.

Kylian Mbappe je svetovno prvenstvo končal na četrtem mestu.
Kylian Mbappe je svetovno prvenstvo končal na četrtem mestu.
FOTO: AP

V hrbet mu gledata tudi Messi in Henry

Trenutno je pri 22 zadetkih, Lionel Messi, ki je skoraj zagotovo že odigral svoj zadnji mundial, je dosegel enega manj. Dolgoletni lastnik rekorda Miroslav Klose pa je v svoji karieri na svetovnih prvenstvih dosegel 16 golov.

Naploh je Mbappejeva statistika v dresu galskih petelinov naravnost zastrašujoča. Še enkrat naj poudarimo, da jih šteje komaj 27, pa je že pri 106 nastopih in 66 zadetkih, s čimer je najboljši strelec v zgodovini svoje reprezentance. Drugi na tej lestvici je Olivier Giroud (57 golov), tretji pa legendarni Thierry Henry (51). 

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KOMENTARJI1

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REAList7
24. 07. 2026 11.06
Definitivno najboljši igralec na svetu! Prepričan sem, da mu bo z Realom prej ali slej uspelo osvojiti LP in tudi državno prvenstvo.
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