Kljub vsem namigovanjem o vnovičnem odhodu Mbappe še naprej piše zgodovino PSG-ja

Na Parku princev so pričakovali veliko, toda dobili so le neodločen izid proti Benfici. Se je pa zagotovo veliko več dogajalo v medijih, ko je v torek ponovno završalo, da si, tako rekoč, prvi zvezdnik Parižanov, mladi Kylian Mbappe, vnovič želi zapustiti klub. Njegovi soigralci menijo, da so to le nepotrebne govorice, ki še poglabljajo že tako napeto pariško garderobo. "Edino, kar lahko povem, je, da sem zelo dober prijatelj s Kylianom in kolikor vem, je on zelo srečen tukaj v Parizu, tako da ... Podaljšal je pogodbo s klubom, zato je moje mnenje takšno, da so govorice neresnične. Osredotočiti se moramo na to, kaj je za nas pomembno in ignorirati novice, ki so okoli nas," je po tekmi za Movistar povedal Sergio Ramos.