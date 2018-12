Kljub zlati žogi Modriću 'šteti dnevi' v Madridu: v Real prihaja čudežni Argentinec

V šestih letih je v dresu madridskega Reala osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, medtem ko je hrvaško izbrano vrsto na zadnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji s soigralci popeljal do izjemnega drugega mesta. Z zlato žogo pa je Luka Modrić zaokrožil neverjetno uspešno koledarsko leto 2018 in obenem obdobje, ki ga je in ga še vedno preživlja v kraljevem klubu.



Vsem posamičnim in moštvenim lovorikam navkljub prvemu možu 'galaktikov' Florentinu Perezu očitno to ni dovolj, da bi tudi v prihodnje resneje računal na usluge 33-letnega vezista, ki resda ni več med mlajšimi, a je še vedno odličen nogometaš, ki bo v nadaljevanju aktualne sezone odigral zelo pomembno vlogo pri iskanju poti do izpolnitve začrtanih klubskih ciljev. Zato so se v španskih medijih pojavile vse glasnejše govorice oziroma zapisi o novem, čudežnem dečku argentinskega nogometa – 20-letnemu vezistu tamkajšnjega velikana River Plata Exequielu Palaciosu, ki naj bi bil na poti na Santiago Bernabeu.