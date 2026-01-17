Kljub zmagi glasni žvižgi za nogometaše Reala in Pereza

Real Madrid je bil po senzacionalnem izpadu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju deležen žvižgov svojih navijačev na stadionu Bernabeu in mahanja z belimi robčki zaradi nezadovoljstva nad igro in rezultati v tej sezoni.

Še posebej sta bila neodobravanja ob vsakem dotiku z žogo deležna zvezdnika Vinicius Junior in Jude Bellingham, glasno žvižganje pa je moral ob prihodu na tribuno poslušati tudi predsednik Florentino Perez. Madridski mediji, med njimi As in Marca, poročajo o zgodovinski "panoladi", kot Španci imenujejo protestiranje z robčki, na domačem stadionu Real Madrida.