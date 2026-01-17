Naslovnica
Nogomet

Kljub zmagi glasni žvižgi za nogometaše Reala in Pereza

Madrid, 17. 01. 2026 16.24 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
A.V. STA
Gonzalo Garcia

Nogometaši madridskega Reala so doma premagali Levante z 2:0, tri pričakovane točke proti predzadnji ekipe La Lige pa so ostale v senci glasnih protestov gledalcev proti zvezdnikom in predsedniku kluba Florentinu Perezu.

Real Madrid je bil po senzacionalnem izpadu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju deležen žvižgov svojih navijačev na stadionu Bernabeu in mahanja z belimi robčki zaradi nezadovoljstva nad igro in rezultati v tej sezoni.

Še posebej sta bila neodobravanja ob vsakem dotiku z žogo deležna zvezdnika Vinicius Junior in Jude Bellingham, glasno žvižganje pa je moral ob prihodu na tribuno poslušati tudi predsednik Florentino Perez. Madridski mediji, med njimi As in Marca, poročajo o zgodovinski "panoladi", kot Španci imenujejo protestiranje z robčki, na domačem stadionu Real Madrida.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Negodovanje madridske publike je bilo še posebej glasno ob predstavitvi igralcev pred tekmo in ob odhodu nogometašev na odmor, saj je Real Madrid potreboval 55 minut, da si je pripravil prvo resno priložnost. Le nekaj minut za tem je dobil kazenski strel, ki ga je v vodstvo pretvoril Kylian Mbpappe. Prvo zmago novega trenerja na klopi Real Madrida Alvara Arbeloe je v 65. minuti potrdil Raul Asencio.

Real Madrid se je s 15. zmago v 20 nastopih približal Barceloni na točko zaostanka. Katalonci bodo v nedeljo ob 21. uri gostovali pri Real Sociedadu. Še prej bo Atletico Madrid, ki za vodilno Barcelono zaostaja enajst točk, gostil Alaves, danes pa se bo tretjeuvrščeni Villarreal v Sevilli srečal z Betisom.

Špansko prvenstvo, 20. krog, izidi:
Real Madrid - Levante 2:0 (0:0)

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet špansko prvenstvo real madrid levante žvižgi

Vse lepe in neprijetne stvari, ki jih lahko ponudi afriški nogomet

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HALAcR7
17. 01. 2026 17.09
Vidim da hejteri pridno spremljajo vsako tekmo najboljšega,,,,bedni ste
Odgovori
+7
12 5
Lucky
17. 01. 2026 17.39
Števc za penale se je pokvaru. Prehitr letijo.
Odgovori
-5
1 6
Lucky
17. 01. 2026 17.08
Cripsi pravi, da ko dobijo penal, je potem Realu lažje. Letos je Realu izredno lahko, ko gre število penalov proti 15.
Odgovori
-5
5 10
Loptass
17. 01. 2026 17.13
12. penal Mbappeja, pa so komaj vstopili v drugo polovico prvenstva 😂
Odgovori
-4
5 9
Loptass
17. 01. 2026 17.14
Pa po mnenju stroke, so jih bili še vsaj za 15-20 oškodovani!!
Odgovori
-7
2 9
Luigi Taveri II.
17. 01. 2026 17.08
Mbappe ista poškodba, enaka napovedana odsotnost in spet na terenu. Zdaj ga zaradi zvina kolena ne bo proti Monaku
Odgovori
-7
2 9
Jevgenij Suhov
17. 01. 2026 16.58
takoj, ko je penal nazaj, je zmaga panaldrida zagotovljena….papek je padal, preden se ga je nasprotni igralec sploh dotaknil…
Odgovori
-9
4 13
Petarda10
17. 01. 2026 16.57
Ne gre brez penala nic novega :)
Odgovori
-8
4 12
cripstoned
17. 01. 2026 16.42
5komentarjev kripsija bo dovolj za danes...ostalih 205 naj napisejo nasi zvesti obsedenci ..
Odgovori
+6
12 6
Luigi Taveri II.
17. 01. 2026 16.41
Me je presenetil tak odziv Realovih navijačev iz članka, ki raje zmerjajo le temnopolte igralce drugih sredin, mislil sem , da jih bodo raje vzpodbujali z " je mogoče" kot je četa navijačev Albacete svojo zdesetkano ekipo med tednom
Odgovori
-6
6 12
cripstoned
17. 01. 2026 16.41
Volk sit koza cela...jutri sociedad vzame sodniski ropaloni in vse bo v najlepsem redu...
Odgovori
+5
12 7
Jevgenij Suhov
17. 01. 2026 16.45
n3umn3ž, namesto da bi se veselil končno podarjene zmage, provociraš s svojimi nebulozami in žališ Barco, ki je za 2. klasi boljša od belega sekreta v perez ligi…se še spomniš ⚽️⚽️⚽️:😂😂
Odgovori
-5
7 12
Campeones36
17. 01. 2026 17.42
Podarjene je reku🤣🤣🤣🤡🤡🤡
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
17. 01. 2026 16.40
Kar se pa zvizgov tice pa zasluzeno...sploh viniciusu...z naskokom smo navijaci reala dalec najbolj zahtevno obcinstvo in ni potrebno da mediji "govorijo" namesto nas...karkoli nam ne pase to povemo na glas ali pa z zvizgi na sami tekmi posljemo sporocilo...in to sporocilo so danes dobili vsi...sveti dres reala steje najvec, v kolikor ne dosegas nasih normativov...adijo, vrata so vsakemu na siroko odprta..na koncu steje klub in ne posameznik...lovorike ekipne pravtako in ne individualne...
Odgovori
+5
12 7
REAList7
17. 01. 2026 16.38
Prvi polčas zopet za pozabo, drugi boljši in na koncu zaslužena zmaga. Prav je, da so gledalci izrazili svoje občutke na tak način kot so ga. Mogoče bo kaj pomagalo, da se nekateri igralci zamislijo, da ne igrajo za kar en klub.
Odgovori
+11
13 2
cripstoned
17. 01. 2026 16.36
Prvi polcas zelo rezervirano...v drugem polcasu pa cisto drugi real...tezko je proti ekipam ki se postavijo v tezki bunker (golman+5+4+1)...vsaka ekip letos ki je prisla na bernabeu je prisla z taksno postavo, zacela zadrzevati z casom ze v 20minuti in padati kot pokoseni in se valjati na travniku...ko pa dobijo gol se pa morajo odpreti in potem je realu lazje....kako zelo smo slabi pa se vedno 1 tocko za "zgodovinsko" najboljso ropalono ceprav imajo tekmo manj....hahahahhah kako se bom smejal na koncu sezone v kolikor taksen real pobere laligo ali pa celo ligo prvakov...
Odgovori
+5
12 7
cripstoned
17. 01. 2026 16.32
Farsici izvolite, pridite in cestitajte realu za posteno in zasluzeno zmago v laligi NEGREIRA!
Odgovori
+5
14 9
bibaleze
