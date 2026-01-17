Kljub zmagi glasni žvižgi za nogometaše Reala in Pereza

Real Madrid je bil po senzacionalnem izpadu sredi tedna v španskem pokalu proti drugoligašu Albaceteju deležen žvižgov svojih navijačev na stadionu Bernabeu in mahanja z belimi robčki zaradi nezadovoljstva nad igro in rezultati v tej sezoni.
Še posebej sta bila neodobravanja ob vsakem dotiku z žogo deležna zvezdnika Vinicius Junior in Jude Bellingham, glasno žvižganje pa je moral ob prihodu na tribuno poslušati tudi predsednik Florentino Perez. Madridski mediji, med njimi As in Marca, poročajo o zgodovinski "panoladi", kot Španci imenujejo protestiranje z robčki, na domačem stadionu Real Madrida.
Negodovanje madridske publike je bilo še posebej glasno ob predstavitvi igralcev pred tekmo in ob odhodu nogometašev na odmor, saj je Real Madrid potreboval 55 minut, da si je pripravil prvo resno priložnost. Le nekaj minut za tem je dobil kazenski strel, ki ga je v vodstvo pretvoril Kylian Mbpappe. Prvo zmago novega trenerja na klopi Real Madrida Alvara Arbeloe je v 65. minuti potrdil Raul Asencio.
Real Madrid se je s 15. zmago v 20 nastopih približal Barceloni na točko zaostanka. Katalonci bodo v nedeljo ob 21. uri gostovali pri Real Sociedadu. Še prej bo Atletico Madrid, ki za vodilno Barcelono zaostaja enajst točk, gostil Alaves, danes pa se bo tretjeuvrščeni Villarreal v Sevilli srečal z Betisom.
Špansko prvenstvo, 20. krog, izidi:
Real Madrid - Levante 2:0 (0:0)
