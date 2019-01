Vroče kljub zmagi Reala: navijači nad Pereza, odstranila jih je policija

Z vzkliki "Florentino, odstop" se je več kot 200 navijačev madridskega Reala lotilo predsednika Florentina Pereza med sredinim pokalnim obračunom z Leganesom . Šlo naj bi za člane skupine Ultras Sur, najzvestejše navijaške skupine kraljevega kluba, ki že nekaj sezon, vsaj uradno, nimajo vstopa na stadion. Preostali del tribun sicer z njimi ni zapel, so pa jih hitro obkolili policisti in jih s pripadniki varnostne službe kmalu odstranili s stadiona. Podobne "podvige" so sicer izvedli že večkrat, tudi na Realovih košarkarskih tekmah.

Na zelenici se je sicer vse vrnilo v običajne tirnice: Real je slavil s 3:0 in glavni trener Santiago Solarije po obračunu dejal, da bi lahko zmaga "osvobodila" ekipo, ki je imela v zadnjih tednih precejšnje težave z nabiranjem točk v Primeri Division. Solari je sicer na klopi spet pustil problematičnega vezista Isca, ki je nato vstopil v igro ob precej glasnem aplavzu navijačev, po tekmi pa spet opozoril nase z všečkanjem objave na Twitterju, ki je govorila o tem, da mora Solari odstopiti. Svojo potezo je sicer hitro "popravil", a vseeno prepozno, da bi jo skril pred javnostjo.

Solari: Trije goli te osvobodijo

Realovi navijači so prvič na zelenici sicer videli tudi najnovejšo okrepitev Brahima Diaza, veliko pa se je v igri 13-kratnih evropskih prvakov spet vrtelo okoli talentiranega napadalca Viniciusa mlajšega. Kraljevi klub tekme sicer ni dobro začel, kapetan Sergio Ramos pa je nato zadel z bele točke, Lucas Vazquez pa je v drugem polčasu povišal na 2:0. Vinicius je v zaključku obračuna zablestel s prekrasnim golom z volejem.

TEKMA

"Madrid mora vedno zmagati in zabijati gole," je po tekmi dejal Solari, čigar moštvo je na januarskih prvenstvenih dvobojih osvojilo vsega točko."Zgodovinsko je bilo vedno tako. Ko se vračaš s tekme, na kateri bi moral zadeti, pa nisi (poraz z Real Sociedadom 0:2, op. a.), te trije goli, četudi gre za drugo tekmovanje, osvobodijo. Dajanje golov je najlepša stvar v nogometu. Zelo dobro so organizirani in taktično zelo pametna ekipa. Morali smo čakati, da se tekom 90 minut pojavi prostor. Na tem smo delali, pokazali smo potrpežljivost. A ne smemo pozabiti, da nas čaka še povratna tekma."

Najslabši obisk ni povzročil skrbi

Prvi gol je Real kot že rečeno dosegel z enajstih metrov, padel je bočni branilec Alvaro Odriozola, gostje pa so imeli na posredovanje sodnikov kar nekaj pripomb. A brez učinka, Ramos je zadel za 1:0.

"Zame je enajstmetrovka bila, a kaj naj rečem ... Malce prej je bila še ena nad Odriozolo. A vemo, da imajo vsi trenerji mnenje, ki gre v korist njihovih ekip, tako deluje nogomet," je pošteno povedal Solari, ki se je izogibal vprašanjem o ponovno "spregledanem" Iscu, veliko bolj zgovoren je bil o 18-letnem Viniciusu.

"Vinicius je fantič, ki rad gre ena na ena, v modernem nogometu pa je to ena najpomembnejših reči, ki jih je najtežje najti," dodaja Solari."Upamo, da se bo še izboljševal na kolektivni ravni ekipe, a da ne bo nikoli izgubil svojega talenta. Z njim sem bil, ko je poleti prišel v Castillo, zdaj pa sva skupaj pri članih. Zelo smo zadovoljni z njegovim napredkom, poskušamo ga podpirati, da se bo to nadaljevalo. Dobro je, da zablestiš, a to moraš ohranjati. Slab obisk (najmanj v sezoni, 44.231 gledalcev, op. a.)? Real Madrid ima milijone navijačev po vsem svetu, v vsaki državi. Ne morejo vsi na Bernabeu, toda Real Madrid je globalna nogometna znamka. Zato vemo, da ljudje vedno gledajo, vedno čutimo, da so navijači z nami."