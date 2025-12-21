Kljubuje vsem in vsemu, najbolj pa letom: kralj Kazu igra pri 58. letih

Podpis pogodbe še ni uraden, vendar ne kaže, da se napovedi kralja Kazuja ne bi uresničile. Kazujoši Miura je svoje poteze običajno objavil 11. januarja ob 11.11, v čast njegove številke dresa 11. Nekdanji japonski reprezentant bo 26. februarja dopolnil 59 let. To bo še eno poglavje v izjemni karieri kralja Kazuja, ki se je profesionalno začela leta 1986, leto pred rojstvom slovitega argentinskega napadalca Lionela Messija. V prejšnji sezoni je za Suzuko, ki je izpadla v japonsko regionalno ligo, odigral sedem tekem.

Miura je profesionalno debitiral leta 1986 za brazilski Santos, igral pa je tudi za ekipe v Italiji, v Avstraliji, na Portugalskem, leta 1999 je 12 tekem nosil dres zagrebškega Dinama. Pomagal je pri uveljavljanju japonskega nogometa, ko je bila leta 1993 ustanovljena japonska profesionalna J-liga.