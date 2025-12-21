Kljubuje vsem in vsemu, najbolj pa letom: kralj Kazu igra pri 58. letih

Podpis pogodbe še ni uraden, vendar ne kaže, da se napovedi kralja Kazuja ne bi uresničile. Kazujoši Miura je svoje poteze običajno objavil 11. januarja ob 11.11, v čast njegove številke dresa 11. Nekdanji japonski reprezentant bo 26. februarja dopolnil 59 let. To bo še eno poglavje v izjemni karieri kralja Kazuja, ki se je profesionalno začela leta 1986, leto pred rojstvom slovitega argentinskega napadalca Lionela Messija. V prejšnji sezoni je za Suzuko, ki je izpadla v japonsko regionalno ligo, odigral sedem tekem.
Miura je profesionalno debitiral leta 1986 za brazilski Santos, igral pa je tudi za ekipe v Italiji, v Avstraliji, na Portugalskem, leta 1999 je 12 tekem nosil dres zagrebškega Dinama. Pomagal je pri uveljavljanju japonskega nogometa, ko je bila leta 1993 ustanovljena japonska profesionalna J-liga.
Za Japonsko je debitiral leta 1990, a leta 1998 na premiernem nastopu Japonske na svetovnem prvenstvu ni prejel vabila za igranje v reprezentanci, čeprav je za izbrano vrsto na 89 tekmah dosegel 55 golov. Za najstarejšega še aktivnega profesionalnega nogometaša vseh časov se omenja Urugvajec Robert Carmona, ki menda še igra pri 63 letih v četrti urugvajski ligi in drži uraden rekord najdaljše kariere v nogometu, ki neprekinjeno traja že od leta 1976.
Medtem ko je naziv Guinnessovega svetovnega rekorda za najstarejšega igralca, ki je zaigral na tekmi v profesionalnem nogometu, leta 2020 pripadel Egipčanu Ezzeldinu Bahaderju. Ta je 7. marca 2020 zaigral v egiptovski tretji ligi s 74 leti in 125 dnevi. Miura ni edini japonski športnik, ki kljubuje starosti in še vztraja v športu. Smučarski skakalec Noriaki Kasai se pri 53 letih preizkuša v celinskem pokalu. Med športnimi veterani je tudi slovenski strelec Rajmond Debevec, ki je novembra pri 62 letih zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu v strelstvu v Kairu.
