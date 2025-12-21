Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Kljubuje vsem in vsemu, najbolj pa letom: kralj Kazu igra pri 58. letih

Tokio, 21. 12. 2025 09.47 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Kazujoši Miura

Legenda o kralju japonskega nogometa se nadaljuje. Napadalec Kazujoši Miura, bolj znan z vzdevkom kralj Kazu, ne namerava odnehati. Miura se bo pri 58. letih kot posojeni igralec za eno leto pridružil nižjeligašu Fukushimi United, ki igra v tamkajšnji tretji ligi. To bo njegova 41. sezona profesionalnega nogometaša. Miura je prejšnjo sezono kot posojeni igralec Yokohame preživel pri četrtoligašu Atleticu iz Suzuke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Podpis pogodbe še ni uraden, vendar ne kaže, da se napovedi kralja Kazuja ne bi uresničile. Kazujoši Miura je svoje poteze običajno objavil 11. januarja ob 11.11, v čast njegove številke dresa 11. Nekdanji japonski reprezentant bo 26. februarja dopolnil 59 let. To bo še eno poglavje v izjemni karieri kralja Kazuja, ki se je profesionalno začela leta 1986, leto pred rojstvom slovitega argentinskega napadalca Lionela Messija. V prejšnji sezoni je za Suzuko, ki je izpadla v japonsko regionalno ligo, odigral sedem tekem.

Miura je profesionalno debitiral leta 1986 za brazilski Santos, igral pa je tudi za ekipe v Italiji, v Avstraliji, na Portugalskem, leta 1999 je 12 tekem nosil dres zagrebškega Dinama. Pomagal je pri uveljavljanju japonskega nogometa, ko je bila leta 1993 ustanovljena japonska profesionalna J-liga.

Kazujoši Miura je predlani na Japonskem pozdravil zvezdnike PSG-ja
Kazujoši Miura je predlani na Japonskem pozdravil zvezdnike PSG-ja
FOTO: AP

Za Japonsko je debitiral leta 1990, a leta 1998 na premiernem nastopu Japonske na svetovnem prvenstvu ni prejel vabila za igranje v reprezentanci, čeprav je za izbrano vrsto na 89 tekmah dosegel 55 golov. Za najstarejšega še aktivnega profesionalnega nogometaša vseh časov se omenja Urugvajec Robert Carmona, ki menda še igra pri 63 letih v četrti urugvajski ligi in drži uraden rekord najdaljše kariere v nogometu, ki neprekinjeno traja že od leta 1976.

Noriaki Kasai
Noriaki Kasai
FOTO: Luka Kotnik

Medtem ko je naziv Guinnessovega svetovnega rekorda za najstarejšega igralca, ki je zaigral na tekmi v profesionalnem nogometu, leta 2020 pripadel Egipčanu Ezzeldinu Bahaderju. Ta je 7. marca 2020 zaigral v egiptovski tretji ligi s 74 leti in 125 dnevi. Miura ni edini japonski športnik, ki kljubuje starosti in še vztraja v športu. Smučarski skakalec Noriaki Kasai se pri 53 letih preizkuša v celinskem pokalu. Med športnimi veterani je tudi slovenski strelec Rajmond Debevec, ki je novembra pri 62 letih zastopal Slovenijo na svetovnem prvenstvu v strelstvu v Kairu.

nogomet

Šeško: Strast, ki jo ljudje gojijo do tega kluba, je neverjetna

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
45-letnica s telesom boginje
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
dominvrt
Portal
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
okusno
Portal
Zvezda božičnega menija
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420