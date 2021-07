Kljun Celje zamenjal za Sežano, Grofje z novo okrepitvijo

Slovenski nogometni prvoligaš Tabor iz Sežane je potrdil prihod še tretje poletne okrepitve. Po Olimpijinem vezistu Adrianu Zeljkoviću in Filipu Kosiju iz Mure je v Sežano prišel še mladi Tom Kljun, ki je nazadnje igral za Celje. To je sicer prav tako pripeljalo novo okrepitev.

Sedemnajstletni krilni napadalec Tom Kljun je na članskem prizorišču zbral 14 nastopov v prvi ligi, redno je igral tudi za vse mlajše reprezentančne selekcije. Med elito je debitiral že pri 16 letih in s tem postal najmlajši nogometaš v zgodovini NK Celje, ki je kadarkoli oblekel članski dres, so Sežančani zapisali na svoji spletni strani. Celjani, ki so zelo aktivni v prestopnem roku, so na spletni strani objavili prihod Belorusa Ivana Majevskega. Triintridesetletnik je nazadnje igral za ruski Rotor Volvograd, največ nastopov pa je zbral za kazahstansko Astano.

"Občutek ob prihodu v Slovenijo je bil prijeten, saj je to zame nova izkušnja, novo poglavje in nov izziv. Nekoč sem že obiskal Slovenijo, ko smo igrali proti slovenski reprezentanci. Zanimivo mi je, saj sem v drugi državi, in najpomembnejše je, da poskušam pomagati ekipi," je povedal Majevski, ki je za belorusko reprezentanco zbral 42 nastopov, veliko pa je igral tudi v različnih drugih evropskih klubih.

