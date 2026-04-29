Bizarno: najboljši igralec po tekmi domov odnesel 20 klobas

Remi Svindland svoje nagrade verjetno ne bo postavil na polico poleg trofej, je pa jasno, da po tekmi vsaj lačen ne bo. Pri Bryneju takšne poteze niso več naključje.

Norveški drugoligaš, kjer je prve nogometne korake naredil zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland, že dlje časa slovi po nenavadnih nagradah za igralce tekme, ki izhajajo iz močne povezanosti z lokalnim kmetijstvom.

Ko so se po dolgih letih vrnili v prvo ligo, so najboljšega posameznika nagradili s štirimi škatlami jajc. Drugič je sledila zaloga mleka. Zdaj še klobase. Navijači to zgodbo sprejemajo z navdušenjem, nekateri tekme spremljajo kar s traktorjev ob igrišču, s tribun pa pogosto odmeva ponosni vzklik: "Smo kmetje in ponosni smo na to."

A njihovi rivali so šli še korak dlje. Na pokalni tekmi je bil najboljši igralec nagrajen s 23-kilogramskim mrtvim prašičem. Šlo je za nekakšen odgovor na ideje lokalnega rivala. "Pravi kmetje prihajajo od nas," so sporočili iz tabora Varhauga in s tem dvignili letvico bizarnosti na novo raven.