Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Bizarno: najboljši igralec po tekmi domov odnesel 20 klobas

Ljubljana, 29. 04. 2026 16.12

Avtor:
S.V.
Remi Svindland

Nogomet je pogosto nepredvidljiv, ne le na igrišču, tudi ob njem. Medtem ko v elitnih evropskih ligah najboljšim igralcem v roke potisnejo bleščeče trofeje, je na Norveškem, predvsem pri ekipi Bryne, zgodba povsem drugačna. Tokrat je Remi Svindland po odlični predstavi domov odšel z 20 klobasami.

Remi Svindland svoje nagrade verjetno ne bo postavil na polico poleg trofej, je pa jasno, da po tekmi vsaj lačen ne bo. Pri Bryneju takšne poteze niso več naključje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Norveški drugoligaš, kjer je prve nogometne korake naredil zvezdnik Manchester Cityja Erling Haaland, že dlje časa slovi po nenavadnih nagradah za igralce tekme, ki izhajajo iz močne povezanosti z lokalnim kmetijstvom.

Preberi še Norveški prvoligaš: jajca za najboljšega igralca, 'VIP'-tribuna na traktorju

Ko so se po dolgih letih vrnili v prvo ligo, so najboljšega posameznika nagradili s štirimi škatlami jajc. Drugič je sledila zaloga mleka. Zdaj še klobase. Navijači to zgodbo sprejemajo z navdušenjem, nekateri tekme spremljajo kar s traktorjev ob igrišču, s tribun pa pogosto odmeva ponosni vzklik: "Smo kmetje in ponosni smo na to."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A njihovi rivali so šli še korak dlje. Na pokalni tekmi je bil najboljši igralec nagrajen s 23-kilogramskim mrtvim prašičem. Šlo je za nekakšen odgovor na ideje lokalnega rivala. "Pravi kmetje prihajajo od nas," so sporočili iz tabora Varhauga in s tem dvignili letvico bizarnosti na novo raven.

Preberi še Na norveškem igralcu tekme podarili mrtvega prašiča

Čeprav se zdi, da Norvežani tekmujejo, kdo bo bolj izviren, ima nogomet dolgo zgodovino nenavadnih nagrad. V Španiji so igralcu podarili ogromno sušeno šunko, v Belgiji letno zalogo piva, v Ruandi celo kravo, v Ugandi kos zemljišča, na Maldivih velikansko ribo, na Nizozemskem vrečo krompirja, na Islandiji pa za teden dni traktor. V primerjavi s tem je 20 klobas skorajda skromna nagrada.

nogomet bryne nagrada

Bitka ekip brez najelitnejše trofeje: Arteta verjame v zmago pri Atleticu

'Naj počivajo v miru tisti, ki si niso ogledali te tekme'

24ur.com 'Od sanj do nočne more', dres nesrečnega Kinskyja vroča roba
24ur.com Nenavaden prizor: vratar zadel galeba, kapetan pa ga je oživljal
24ur.com Olimpija in neumorni ljudje, ki so ji pomagali prigarati dvojno krono
24ur.com Mariborska igra brez repa in glave za koncert žvižgov v Ljudskem vrtu
24ur.com Navijači vdrli na trening padlega velikana: Niste dostojni tega dresa
24ur.com Riera žalosten zaradi igralcev, a ponosen zaradi igre
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Osem let pozneje razkriva, kaj jo je gnalo naprej
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Njune poročne fotografije preplavile splet
Njune poročne fotografije preplavile splet
Vrača se sanjski moški Blaž
Vrača se sanjski moški Blaž
vizita
Portal
Medicinski sestri brez opozorila počila možganska žila
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Tiha bolezen, ki prizadene 40 % odraslih
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Medicina prihodnosti je tukaj: robotski skener z umetno inteligenco zaznava znake kožnega raka
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
Presenetljiv razlog, ki ustavlja hujšanje
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680