Klopp besen: To je nogomet, ne kegljanje

Nogometaši Liverpoola so na gostovanju pri Burnleyju vknjižili pomembno zmago. Tekma se je sicer razživela šele v drugem polčasu, po zadetku Jacka Corka v 54. minuti, a zahvaljujoč Jamesu Milnerju , Robertu Firminu in Xherdanu Shaqiriju so redsi iztržili nove tri točke.

Z izplenom je bil zadovoljen tudi Jürgen Klopp, ki pa se je obregnil ob grobo igro nasprotnega moštva, po zaslugi česar jo je skupil tudi branilec Joe Gomez. Nemški nogometni strokovnjak je izrazil veliko nezadovoljstvo, zaradi agresivne igre pa se je ob koncu sporekel tudi z domačim trenerjemSeanom Dychem. "Prepričan sem, da zaradi nekaterih potez ne pridobim veliko prijateljev, a nisem zato tu," je dejal Klopp in nadaljeval: "Že po prvem duelu, ne vem, kdo natančno je bil vpleten, sem rekel sodniku: Ni prekršek, a prosim opozorite jih, da tega ne morejo početi."

"Nihče ne more soditi tega. Že res, da dobiš žogo, vse lepo in prav, zraven pokosiš še nogometaša. To ni kegljanje," je bil jasen Nemec in ob tem opozoril na poškodbo Liverpoolovega branilca, ki naj ne bi bila povsem nedolžna. Vršenje pritiska nad nasprotnikom je del nogometne igre, s čimer se strinja tudi Klopp, a je prepričan, da je tokrat groba igra presegla vse meje. "Želeli so biti agresivni. To je del nogometa. A potrebuješ nekoga, ki te opomni, da moraš biti previden. Vsi si želimo zmage in obstaja več poti za dosego le-te," je bil jasen Nemec.