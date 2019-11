Klopp lovi premierni naslov na SP: Nisem nekdo, ki mora biti prvi na Luni

Liverpool bo klubsko svetovno prvenstvo začel v polfinalu ter se z zmagovalcem para drugega kroga, ki še ni znan, pomeril 18. decembra. Jürgen Klopppred začetkom turnirja opozarja, da zmagovalce minule sezone Lige prvakov čaka velik izziv, pred katerim pa, vsaj zaenkrat, ne čuti pritiska.

"Nisem nekdo, ki mora biti prvi na Luni ali prvi, ki bi osvojil svetovno prvenstvo z Liverpoolom, a ko bomo tam, bomo dali vse od sebe," je za uradno spletno stran Mednarodne nogometne zveze povedal Klopp, čigar moštvo je v Premier League na odlični poti, da osvoji šele prvi državni naslov v klubski zgodovini od preoblikovanja najelitnejšega otoškega tekmovanja.

'Absolutna' priložnost

"Zaenkrat ne čutim nobenega pritiska. To vidim kot absolutno priložnost ..." je o decembrskem tekmovanju še povedal Klopp. "Zanimiv in težek del vsega skupaj je, da bomo igrali proti ekipam z drugih celin, kar se ne zgodi pogosto ... Gotovo bo težko."

Turnir bo v Katarju potekal od 11. do 21. decembra, nanj so že uvrščeni srednjeameriški prvak Monterrey iz Mehike, katarski prvak Al-Sadd, branilec naslova v Oceaniji Hienghene Sport iz Nove Kaledonije, afriški prvak Esperance iz Tunizije, na vozovnico pa še čakata zmagovalca južnoameriške oziroma azijske verzije lige prvakov.

"Pripravili se bomo tako, kot bi se tudi običajno, potem pa bomo videli, če je prav ali narobe ... Ne gledam veliko brazilskega, argentinska, mehiškega ali arabskega nogometa ... Zato ne vem veliko o njih. Res bo zahtevno,"je še dodal Klopp, čigar moštvo je do naslova v Ligi prvakov prišlo po zanesljivi zmagi nad angleškim tekmecem Tottenhamom v junijskem finalu v Madridu (2:0). Sledila je še zmaga v obračunu za evropski superpokal nad še enim londonskim premierligašem Chelseajem s 5:4 po izvajanju najstrožjih kazni v Istanbulu.

LIVERPOOL

V dobrem mesecu 12 tekem v štirih tekmovanjih

Kot rečeno so Liverpoolčani tudi v Premier League na izvrstni poti, da po 30 letih osvojijo prvi državni naslov, klubske vitrine pa lahko že prej obogatijo s še eno zgodovinsko lovoriko iz Katarja.

"Žal takrat še ne bomo zaokrožili leta 2019, ker nas bodo pred koncem leta še čakale tekme," tradicionalno naporen otoški razpored objokuje Klopp. Liverpoolčani bodo odigrali 12 tekem v štirih različnih tekmovanjih v dobrem mesecu (od 23. novembra do 2. januarja), šele nato bodo otoški klubi dobili nekaj premora.

'Stoodstotno bomo imeli občutek, da je v igri nekaj velikega'

Natrpanost urnika je celo tolikšna, da bo moral Klopp najverjetneje v boj poslati dve povsem različni enajsterici za četrtfinale ligaškega pokala (17. decembra) in polfinale klubskega prvenstva, ki Liverpoolčane čaka že dan kasneje. Tekme ligaškega pokala zaradi natrpanosti otoškega nogometnega urnika namreč niso mogli prestaviti.

"Edini razlog, da gremo tja, je za nas ta, da imamo priložnost osvojiti naslov in to bomo poskusili ... Fantje si želijo igrati in zato bo zanimivo. Stoodstotno pa bomo imeli občutek, da je v igri nekaj velikega," še pravi Klopp.

PARI