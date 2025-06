Klopp brez zadržkov: Klubsko SP najslabša ideja v zgodovini nogometa

Nekdanji trener Liverpoola je od januarja letos vodja nogometnih operacij pri podjetju Red Bull. V pogovoru z nemškim časnikom Welt am Sonntag je Jürgen Klopp spregovoril o mesec dni dolgemu turnirju v ZDA. "Najpomembnejša bi morala biti tekma in ne vsi dogodki okoli nje. Zato je svetovno klubsko prvenstvo najslabša ideja, ki so jo izvedli v zgodovini nogometa. Takih stvari se spomnijo ljudje, ki nikoli niso in ne bodo sodelovali pri vsakodnevnem vodenju nogometa," je bil zelo kritičen trener, ki je z Liverpoolom leta 2019 osvojil Ligo prvakov.