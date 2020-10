Klopp: Če bi bil pameten, bi iz Liverpoola odšel poleti

"Ko sem rekel, da ni pomembno, kaj govorijo o tem, ko prideš, pač pa o tem, ko greš, sem se nanašal na to, kako je bilo, ko sem zapustil Dortmund. Ljudje so bili pozitivni, ko sem tja prišel in pozitivni, ko sem odšel na korekten način," je dodal Nemec na klopi redsov. Ta očitno še ne razmišlja o tem, da bi zapustil Liverpool, s katerim se je vpisal na nogometni zemljevid šampionov. Osvojil je namreč tako Ligo prvakov kot angleško Premier League, eno najmočnejših, za mnoge celo najmočnejšo nogometno državno prvenstvo na svetu.

Liverpool je sicer sezono Lige prvakov začel z zmago v Amsterdamu (1:0), edini gol na obračunu z Ajaxom je zabil kar član nizozemske zasedbe Nicolas Tagliafico. Več o sredinih tekmah Lige prvakov si lahko preberete tukaj.